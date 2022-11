Una ragazzina di soli 13 anni è stata trovata priva di vita nel bagno dell’abitazione dove viveva a Monopoli, in provincia di Bari. Si tratterebbe di un suicidio.

Tragedia a Monopoli, in provincia di Bari, nel pomeriggio di ieri. Una ragazza di soli 13 anni è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione dalla madre che poi ha chiamato il numero unico per le emergenze.

I soccorritori hanno raggiunto l’appartamento ed hanno provato a rianimare disperatamente la ragazzina. Purtroppo, dopo svariati tentativi, i sanitari si sono dovuti arrendere dichiarandone la morte. Da quanto è stato appurato, pare possa essersi trattato di un suicidio. Ora si sta cercando di chiarire se l’adolescente possa essere stata vittima di bullismo.

Monopoli, ragazzina di 13 anni trovata morta dalla madre in casa: ipotesi bullismo

Aveva solo 13 anni la ragazzina che nel pomeriggio di ieri, domenica 20 novembre, a Monopoli, comune in provincia di Bari.

A fare la terrificante scoperta, riportano alcune fonti locali e la redazione de Il Corriere del Mezzogiorno, è stata la madre dell’adolescente che ha rinvenuto il corpo nel bagno dell’abitazione dove vivevano. La donna, ritrovatasi davanti alla drammatica scena, ha subito chiamato i soccorsi. La centrale operativa, dopo la segnalazione, ha inviato un equipaggio del 118 presso l’abitazione.

L’equipe medica ha avviato le manovra di rianimazione. Purtroppo, però, ogni sforzo dei sanitari non ha avuto l’esito sperato e alla fine si sono dovuti arrendere all’evidenza dichiarando il decesso della ragazza. Da quanto è emerso ad ora, pare che la 13enne si sia tolta la vita. Non si conoscono, però, i dettagli sull’accaduto su cui ora sono in corso le indagini dei carabinieri, giunti sul posto per gli accertamenti.

Al vaglio degli investigatori anche le ragioni che avrebbero spinto la ragazzina a compiere il gesto estremo. Tra le ipotesi, scrivono i colleghi de Il Corriere del Mezzogiorno, anche quella secondo la quale la 13enne possa essere stata vittima di episodi di bullismo.

Sotto choc l’intera comunità della cittadina del barese strettasi al dolore dei familiari. Stabilita la data dei funerali che verranno celebrati domani mattina, martedì 22 novembre, presso la chiesa di Sant’Anna.