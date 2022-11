Una donna di 76 anni è stata trovata priva di vita nel suo appartamento di Ancona: a lanciare l’allarme alcuni familiari che non riuscivano a contattarla.

Dramma della solitudine ad Ancona, dove una donna di 76 anni è stata trovata priva di vita in casa. La terribile scoperta nella mattinata di ieri quando alcuni parenti, non riuscendo a contattare l’anziana, hanno segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine.

I vigili del fuoco, intervenuti insieme ai soccorsi e gli agenti della Polizia, hanno fatto irruzione nell’abitazione rinvenendo il cadavere della 76enne. Si ipotizza che il decesso possa essere sopraggiunto circa 24 ore prima del ritrovamento per cause naturali.

Una donna di 76 anni è stata trovata morta nella casa, dove da tempo abitava da sola. È accaduto nella mattinata di ieri, domenica 20 novembre, nella zona Piano di Ancona.

La segnalazione è partita nella tarda mattinata da alcuni parenti che, scrive la redazione de Il Corriere Adriatico, dopo le mancate risposte al telefono dell’anziana, hanno chiamato le forze dell’ordine. Presso l’appartamento, sito in via Scrima, sono arrivati una squadra dei vigili del fuoco, l’equipe medica del 118 e gli agenti della Polizia di Stato del capoluogo marchigiano.

I pompieri hanno forzato la porta d’ingresso ed una volta entrati in casa hanno rinvenuto il corpo della 76enne. Inutili tutti i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori che alla fine hanno potuto solo constatarne la morte. Sono stati avviati, come da prassi, gli accertamenti per stabilire le cause del decesso: dai primi riscontri, sembra che possa essersi trattato di una morte per cause naturali che sarebbe avvenuta nella giornata di sabato.

Constatato essersi trattato di una tragedia, l’autorità giudiziaria ha disposto la restituzione della salma ai familiari che potranno procedere con le esequie. Dolore e sconforto per i residenti del quartiere che hanno assistito all’arrivo dei soccorsi e successivamente hanno appreso la notizia della morte della donna.