A Mantova la scorsa notte in seguito ad un incendio, scoppiato in un palazzo, un ragazzo di 33 anni ha perso la vita e tredici persone sono rimaste intossicate.

Un morto e tredici intossicati. È il tragico bilancio dell’incendio sviluppatosi la scorsa notte in un palazzo di quattro piani della periferia di Mantova. A perdere la vita un giovane di 33 anni rimasto intrappolato tra le fiamme mentre tentava di mettersi in salvo.

Il rogo sarebbe partito da un appartamento al primo piano poi si è esteso a tutto lo stabile. Sul posto sono arrivati diversi mezzi dei vigili del fuoco e del 118. I soccorritori non hanno potuto far nulla per il 33enne, mentre i tredici intossicati sono stati trasferiti in ospedale.

La scorsa notte, tra domenica 20 e lunedì 21 novembre, a Mantova un uomo è morto e tredici persone sono rimaste intossicate in seguito ad un incendio scoppiato in un condominio, sito in via Spalti, nella periferia della città. La vittima è un 33enne di origini senegalesi, di cui non si conosce l’identità.

Secondo le prime informazioni, come riferiscono i colleghi di Tgcom24, sembra che le fiamme, per cause ancora da stabilire, siano partite da un appartamento al primo piano del palazzo, poi si sono estese in pochi minuti, in tutto lo stabile, dove abitano diverse famiglie. Il 33enne, nel tentativo di lasciare l’edificio, sarebbe rimasto intrappolato nelle scale, ormai invase dal fumo e le fiamme.

Sul posto sono arrivate tempestivamente diverse squadre dei vigili del fuoco e le ambulanze del 118. I pompieri hanno domato il rogo e poi trovato il corpo del giovane per il quale non c’è stato nulla da fare: dopo vari tentativi di rianimazione, è stato constatato il decesso. I sanitari hanno soccorso i tredici intossicati, tra cui alcuni bambini, che, scrive Tgcom24, sono stati trasferiti presso gli ospedali di Mantova e di Castiglione delle Stiviere.

I tecnici dei vigili del fuoco ed i carabinieri, giunti presso il condominio, hanno condotto gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.