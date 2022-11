Una coppia è stata trovata senza vita all’interno di un’abitazione di Spinea (Venezia) nella serata di ieri: secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un duplice omicidio.

Nella serata di ieri a Spinea (Venezia), una coppia è stata trovata morta all’interno dell’abitazione dove viveva. A fare l’agghiacciante scoperta i carabinieri, giunti presso la villetta in seguito alla segnalazione della figlia della donna, preoccupata delle mancate risposte al telefono.

Da quanto appurato, i due sarebbero stati uccisi a coltellate. Ora i militari dell’Arma stanno cercando di chiarire la dinamica dei fatti e rintracciare il presunto assassino, datosi alla fuga dopo il duplice omicidio. Si sospetta che ad uccidere la coppia possa essere l’ex marito della donna.

Spinea, duplice omicidio in un’abitazione: coppia uccisa a coltellate, si cerca l’ex marito della donna

Duplice omicidio a Spinea, comune della provincia di Venezia, dove un uomo ed una donna, di origini albanesi, sono stati uccisi all’interno della loro abitazione, una villetta sita in via Leopardi. Non sono state diffuse le generalità delle vittime.

L’allarme è scattato quando la figlia della donna, non riuscendo a contattare la madre al telefono, ha deciso di chiamare i carabinieri. Ricevuta la segnalazione, scrivono i colleghi di Leggo, i militari dell’Arma hanno raggiunto l’abitazione rinvenendo i cadaveri della coppia. Immediatamente sono scattate, dunque, le indagini per determinare le cause della morte dei due ed i rilievi affidati agli uomini della Scientifica, giunti sul posto.

In un primo momento si era ipotizzato potesse essersi trattato di un omicidio-suicidio, ma i successivi accertamenti hanno fatto emergere l’ipotesi del duplice omicidio. I sospetti degli investigatori, riferisce Leggo, si sarebbero concentrati sull’ex marito della donna ora ricercato dalle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe ucciso la coppia e sarebbe poi fuggito facendo perdere le proprie tracce.

Si indaga anche per risalire al movente: si ipotizza che il presunto assassino possa aver agito perché non accettava la nuova relazione della ex moglie. Si tratta, però, al momento solo di ipotesi che dovranno essere confermate dalle indagini.