Alice Neri morta carbonizzata, ci sono due indagati

C’è una svolta nelle indagini per l’omicidio di Alice Neri, la donna morta carbonizzata a Modena, al momento ci sono due indagati.

Alice non si faceva viva da tre giorni, i familiari avevano perso le sue tracce e non rispondeva alle chiamate ed ai messaggi. In un secondo momento gli investigatori hanno scovato il cadavere della donna bruciata viva.

Due persone sarebbero state iscritte nel registro degli indagati dai carabinieri che stanno conducendo le indagini. Alice aveva 32 anni, il suo cadavere ormai cenere era stato trovato in un’auto a Concordia, in provincia di Modena.

I carabinieri stanno cercando di far luce sulla triste vicenda, si scova nel passato della ragazza ma anche nelle recenti conoscenze. La scomparsa di Alice, avvenuta il 17 novembre, è stata denunciata dal marito, dopo che la donna non era rientrata a casa. I carabinieri nell’abitazione dove viveva la donna, hanno sequestrato diverso materiale, anche degli effetti personali. Si aspettano ulteriori sviluppi.