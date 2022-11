Whatsapp, il metodo per scoprire se ha l’amante: scopri con chi chatta di più. E’ facilissimo

Se vuoi scoprire se il tuo lui o la tua lei ti tradisce, ecco come scoprire con chi chatta su WhatsApp, devi solo tenere premuta l’icona e poi….

Prima di farti scoprire come poter controllare il tuo lui o la tua lei, dobbiamo avvisarti che non è un metodo legale in quanto spiare qualcun altro equivale a violare la sua privacy, anche se stai controllando la tua dolcissima metà.

Detto questo, se proprio il dubbio ti attanaglia, oggi possiamo aiutarti a scoprirlo facilmente. Ti basterà tenere premuto sull’icona di WhatsApp e poi….

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Serial Killer delle prostitute: “Ero a casa delle cinesi, poi il blackout”. La confessione sconvolgente

Tieni premuta l’icona e poi….scopri con chi chatta la tua lei o il tuo lui

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Uccisa mentre attraversa la strada, il corpo trascinato per km: è caccia all’uomo

WhatsApp è la messaggistica più famosa al mondo e la più utilizzata, si possono inviare video, messaggi, foto, audio, emoticon, in una frazione di secondo a persone vicine ma anche lontanissime, come ad esempio dall’altra parte del mondo.

Se hai paura di essere tradita/o puoi utilizzare questa app per scoprire qualcosa, alcuni misteri ti saranno svelati ma ricorda, è a tuo rischio e pericolo, talvolta è meglio non sapere ma se non ce la fai, eccoci qui.

Ovviamente anche la messaggistica non è affidabile al 100% per scoprire certe cose ma con buone probabilità ci potrai riuscire. Il tutto avviene tramite una procedura semplicissima, ti servirà il cellulare della persona che vuoi controllare, dopodiché apri WhatsApp ed esegui i seguenti passaggi: Impostazioni->Utilizzo dati e archivio->Utilizzo archivio, a questo punto dovresti vedere la schermata con la chat o con le chat.

Con questa procedura potrai scoprire tantissime cose, però sappi che l’insicurezza e la gelosia non fa bene alla coppia, bisogna avere fiducia nel partner in quanto questi comportamenti possono essere deleteri per la relazione.

Delle volte basta semplicemente chiedere più che indagare ed inoltre certe cose si capiscono anche dagli atteggiamenti, se la vostra lei o il vostro lui cambiano atteggiamento o abitudini, la miglior medicina è sicuramente il dialogo.