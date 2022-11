Uccisa mentre attraversa la strada, il corpo trascinato per km: è caccia all’uomo

E’ morta mentre attraversava le strisce pedonali con il suo cagnolino, il corpo è stato trascinato per 7 km. La tragedia di Senigallia.

Si cerca il pirata della strada che ha investito ed ucciso una donna mentre era intenta ad attraversare la strada, al guinzaglio c’era il suo cagnolino. La tragedia si è consumata in via a Senigallia (Ancona), il corpo è stato trascinato per 7 km, uno strazio vissuto anche dai passanti.

Una morte atroce, uccisa, trucidata ed abbandonata in mezzo alla strada. Una donna di Senigallia ha vissuto gli ultimi attimi della sua vita strusciando sull’asfalto, è stata presa in pieno da un’automobilista che non si è accorto (a quanto pare) di quello che stava succedendo.

Uno shock, il corpo trascinato per 7 km: allucinante

I soccorsi che hanno prestato assistenza alla malcapitata sono rimasti sconvolti dalla scena che si è presentata davanti i loro occhi, qualche minuto prima la polizia del posto era stata chiamata per intervenire sulla Statale Adriatica sud, a Marzocca, in quanto un cane era stato investito.

Il cane al guinzaglio della sua padrona, una donna di 81 anni, è stato ucciso dal furgone, non si sa ancora come, un altro veicolo ha trascinato per km la signora di origine tedesca che da sempre viveva a Senigallia.

Si tratta di una tragica fatalità, al momento gli investigatori stanno indagando per ricostruire la vicenda anche con le telecamere di videosorveglianza della città, nel frattempo però è caccia all’uomo.

L’autista del furgone che ha ucciso il cane si è fermato per soccorrere l’animale, ora è interrogato per capire cosa sia successo invece all’anziana signora. Il corpo prelevato dai sanitari del 118 è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Torrette di Ancona in quanto posto sotto sequestro dal procuratore di turno Valentina Bavaj.

Chi ha assistito alla scena è sotto shock, la donna gridava dal dolore ma l’autista, forse ubriaco, ha proseguito la sua folle corsa incurante della donna che trascinava sotto l’auto.