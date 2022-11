Le pecore continuano a girare : dopo 12 giorni arriva la “sentenza”

Da diversi giorni uno stranissimo fenomeno sta interessando un recinto di pecore le quali camminano in cerchio. Finalmente è stata scoperta la verità.

Alcune pecore, come abbiamo potuto vedere dalle varie immagini in questi giorni, avevano formato un cerchio perfetto e giravano in torno nel recinto. Il molti avevano pensato che fosse una profezia dal momento che il bestiame aveva assunto questo strano comportamento nel recinto n° 13.

Inizialmente il video è stato postato su twitter ed è immediatamente diventato un caso mondiale. Le immagini sono state registrate da un impianto di videosorveglianza di un ranch di Baotou, in Mongolia. Gli ovini avevano uno stranissimo comportamento, il loro girare in tondo è stato un vero mistero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> “Uomini e Donne” Filippin , l’ex tronista che ha truffato 57 persone è scomparso

Svelato il mistero dello strano fenomeno, assurdo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Cadavere di una giovane madre trovato nel baule della sua auto: indagini in corso

“All’inizio solo poche pecore hanno iniziato a girare in cerchio nel loro spazio, poi si sono aggiunte tutte le altre”, ha riferito la proprietaria del ranch, inoltre la cosa stranissima è stata che: “in 34 recinti presenti, soltanto il gregge di quello numero 13 ha assunto questo strano comportamento”.

Tutti a quel punto hanno pensato all’avverarsi di una strana profezia, ovvero a qualcosa di catastrofico legato al ritorno di Loki, fratello di Thor, Dio del Tuono nella mitologia norrena.

Stando a quanto riferito dalla donna, gli animali del recinto N° 13 sarebbero in movimento dal 4 novembre, la stessa però non ha saputo specificare se gli animali al momento del pasto o per dormire stessero fermi o continuassero a girare in tondo.

Gli esperti si sono pronunciati sulla faccenda e pare non ci sia nessuna profezia norrena catastrofica ma si tratti semplicemente di una malattia, definita appunto “malattia del cerchio”, dovuta ad un’infezione batterica chiamata listeria che colpisce i ruminanti.

Anche i bovini ne soffrono e colpisce gli animali a livello cerebrale, si presenta con un comportamento molto strano e uno stato febbrile, una successiva depressione, disturbi deambulatori e paralisi. L’infezione si trasmette da animale in animale, solitamente ci si ammala attraverso il foraggio di bassa qualità, la morte degli animali avviene in 24-48 ore.