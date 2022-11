Suor Cristina, l’incredibile confessione sulle consorelle: accadeva di nascosto

Suor Cristina, la cantante religiosa più famosa della tv spiazza tutti con una confessione sulle consorelle da far venire la pelle d’oca: succedeva tutto di nascosto.

Nata e cresciuta sotto gli insegnamenti dell’Ordine religioso delle suore orsoline, Suor Cristina fa ancora discutere dopo che abbiamo ammirato in lungo e largo le sue qualità di cantante.

Durante la seconda edizione di The Voice of Italy è iniziata a venire a galla la sua competenza in materia musicale. Accompagnata da una voce fantastica e coinvolgente, Cristina ha impressionato tutti i presenti e i telespettatori da casa.

Attorno al personaggio ecclesiastico più comune in Italia sono stati accostati diversi eventi, riscattati in seguito dalla diretta interessata con una dichiarazione d’amore univoca, verso colui che ha ritenuto fosse la sola vera ragione di esistere.

Il matrimonio con Dio ha rappresentato per lei, una priorità assoluta, che in un batter baleno ha cancellato molteplici dicerie su chi la volesse lontano dal mondo religioso e più vicina allo spettacolo

Suor Cristina si sbilancia e ammette tutta la verità sulle consorelle dell’ordine d’appartenenza

Suor Cristina ha lasciato che nella sua lunga vita di studi e impegni vari, Dio prendesse il sopravvento. Oggi, la testimone del Signore, con una parentesi ricca di commozione e competenza nella musica e nello spettacolo in generale vive nel suo originario convento dell’ordine popolare ecclesiastico della cosiddetta “Sacra Famiglia“.

E’ proprio all’interno della struttura religiosa che la suora più popolare della tv spende gran parte del suo tempo. Ella ama immergersi nella lettura ma soprattutto dilettarsi in quel che le riesce meglio, il canto.

La voce soave e profonda le ha permesso di arrivare persino in tv, prima di scegliere definitivamente di far entrare solo Dio nella sua vita. Ciò non ha tolto a lei la possibilità di incidere un album discografico, dal nome Felice, divulgato in pubblico, con una copia consegnata a Papa Francesco, in uno dei tre incontri avuti con lui.

In una nota intervista, poi non si è affatto sottratta ad alcune confessioni che la riguardavano e interessavano le sue consorelle. All’epoca, quando Suor Cristina muoveva i primi passi sui palcoscenici più ambiti dello spettacolo, sui giornali spesso erano riportate critiche inammissibili, nei suoi riguardi.

Le consorelle, conoscendo il carattere energetico, determinato e allo stesso tempo sensibile alle cattive pubblicità di Cristina nascondevano ai suoi occhi, le riviste scottanti che la ‘condannavano’ al centro dei riflettori.

Insomma, una scoperta davvero pazzesca e clamorosa che magari avrebbe potuto avere forti ripercussioni sulle scelte in ambito musicale e nel decidere se affidare la sua vita nelle mani del Signore o meno.