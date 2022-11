Una ragazza di 18 anni è morta in ospedale a Frosinone, dove era arrivata in condizioni disperate dopo essere stato colto da un malore mentre prendeva parte ad una lezione di tennis.

Si è accasciata mentre giocava a tennis colta da un improvviso malore. È morta cosi, dopo giorni di agonia in ospedale, una ragazza di soli 18 anni. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di giovedì scorso in un circolo a Frosinone, dove la 18enne si era recata per una lezione di tennis.

A prestare le prime cure e lanciare l’allarme, il maestro che ha assistito alla scena. I soccorsi del 118 l’hanno trasportata immediatamente in ospedale, dove è rimasta ricoverata in rianimazione sino a ieri pomeriggio quando è sopraggiunto il decesso.

Lutto a Frosinone per l’improvvisa scomparsa di Benedetta Quadrozzi, ragazza di soli 18 anni stroncata da un malore improvviso.

La 18enne, secondo quanto riporta Il Messaggero, giovedì scorso, 17 novembre, si era recata presso il circolo Europa per una lezione di tennis. Durante la lezione, però, si è sentita male ed è crollata sul terreno di gioco sotto gli occhi attoniti dell’insegnante che ha provato a rianimarla ed ha immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze.

Lo staff medico del 118, giunto sul posto, ha proseguito le manovre, poi ha caricato la giovane sull’ambulanza per trasportarla d’urgenza all’ospedale Spaziani di Frosinone. Considerate le gravissime condizioni, i medici hanno disposto il trasferimento presso il Bambino Gesù di Roma. Qui, purtroppo, ieri pomeriggio è arrivato l’accertamento della morte. A nulla, dunque, sono valsi i tentativi di salvarle la vita.

Sulla terribile tragedia stanno ora indagando i carabinieri che dovranno appurare quanto accaduto con precisione.

La notizia ha subito fatto il giro dell’intero capoluogo, la cui comunità è ora sotto choc. Tanti i messaggi di cordoglio per la famiglia di Benedetta da parte di amici, parenti e dei suoi compagni di scuola. La 18enne, riporta Il Messaggero, frequentava il liceo classico Norberto Turriziani.