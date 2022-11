In un appartamento di Gabiano, in provincia di Alessandria, una donna di 53 anni è stata uccisa dal figlio con una coltellata. Il giovane è stato arrestato.

Tragedia familiare nella serata di ieri: 25enne uccide la madre

Nella serata di ieri, una donna di 53 anni è stata aggredita e uccisa dal figlio 25enne al culmine di una lite scoppiata in un appartamento di Gabiano, in provincia di Alessandria, poi avrebbe provato a infilare il corpo in un sacco ed infine si è costituito dai carabinieri.

Subito dopo, presso l’abitazione, sono arrivati i militari dell’Arma che hanno fatto la drammatica scoperta e rinvenuto l’arma utilizzata per il delitto, un coltello da cucina. Il giovane è stato, dunque, arrestato e trasferito in carcere.

Gabiano, 25enne uccide la madre con una coltellata al culmine di una lite: arrestato

Omicidio nella serata di ieri, mercoledì 23 novembre, a Gabiano, comune in provincia di Alessandria. Una donna di 53 anni, di cui ancora non si conoscono le generalità, è stata assassinata a coltellate dal figlio, un ragazzo di 25 anni.

Secondo le primissime informazioni sul caso, riportate dalla redazione di Leggo, il 25enne e la madre avrebbe litigato in casa, quando, al culmine della discussione, il giovane avrebbe afferrato un coltello da cucina e colpito la donna alla gola. Dopo il delitto, pare che il ragazzo abbia provato a mettere in un sacco dei rifiuti il corpo della vittima e si è poi recato presso la caserma dei carabinieri costituendosi con gli indumenti ancora intrisi di sangue.

I rilievi della Scientifica

I militari dell’Arma, dunque, si sono precipitati nell’appartamento, sito in viale Roma, trovando il corpo ormai senza vita della 53enne. In casa anche il coltello che sarebbe stato utilizzato dal giovane. Intervenuti anche il medico legale che ha constatato il decesso ed il pm di turno. Presenti anche gli uomini della Scientifica per tutti gli accertamenti del caso.

Indagini in corso

Ora il 25enne, che pare soffra di crisi depressive, scrive Leggo, è stato tratto in arresto ed è stato accompagnato presso il carcere di Velletri. Agli inquirenti ora il compito di ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto e risalire alle cause che avrebbero scatenato la lite tra madre e figlio.

