Piante invernali, quali puoi tenere sul balcone: molte più di quanto pensi

Quali sono le piante invernali che è possibile far crescere sul balcone? Ce ne sono molte varietà.

Con l’irrigidirsi delle temperature diventa molto difficile far crescere piante sul balcone. Per chi non si è mai informato o non ha il cosiddetto “pollice verde” può essere demoralizzante vedere le proprie piante morire con l’arrivo del freddo. Alcune piante non sono affatto adatte al clima del nostro paese e tendono ad essere molto sensibili ai cambi di temperatura repentini, sempre più frequenti a causa del surriscaldamento globale.

Vi sono tuttavia piante più adatte di altre ad affrontare l’inverno. Vediamo dunque di quali si tratta e come sono quelle giuste per un ambiente della casa così importante (ma anche così particolare) come il balcone.

Piante Invernali, le tante varietà che è possibile tenere sul balcone

Piante rampicanti: la maggior parte delle piante rampicanti hanno una buona resistenza al freddo. Due delle più adatte alla stagione invernale (ma anche a quella estiva) sono sicuramente l’ edera e l’ erica , che hanno un buon livello di adattabilità ai cambiamenti di temperatura. Anche il gelsomino invernale è una pianta che può essere usata per arredare il vostro balcone in questa stagione.

Piante aromatiche: salvia, basilico, rosmarino ed altre piante di questo tipo crescono in tutte le stagioni. Sono perfette per il balcone perché emanano un piacevole odore e possono risultare molto utili in cucina. È tuttavia necessario porre molta attenzione alla loro esposizione al sole.

Ciclamino: è il fiore invernale più famoso ed apprezzato. Il suo vaso può essere disposto a terra o appeso, il che rende la sua presenza ancora più spettacolare. Un aspetto molto importante di questo fiore è l'infinita disponibilità di colori che le sue foglie possiedono. È dunque possibile scegliere tra diverse tonalità a seconda dell'arredamento della vostra casa. Si tratta di una pianta che tollera la luce del sole, ma non richiede una continua illuminazione diurna.

