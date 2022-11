Solo da Lidl costano 4,99 €: file alle casse per averli. Corri a fare scorta, per Natale sono fantastici

Sei alla ricerca di un regalo low cost per Natale? Lidl ha la soluzione adatta a te, costano solo 4,99 euro e sono favolosi. Corri a comprarli!

24 Novembre 2022

Lidl, una storia iniziata moltissimi anni fa

La catena di supermercati ha origini tedesche, nasce nel 1932 e fu fondata da Josef Schwarz, solo nel 1977 la Lidl diventa discount ed inizia ad addentrarsi nel mondo della grande distribuzione alimentare.

Questo è un nuovo inizio per l’azienda che man mano si estende in tutto il mondo, oggi la Lidl vanta 13.000 punti vendita ed almeno 8.000 dipendenti, da una piccola realtà le idee lungimiranti dei fondatori hanno fatto sì che il discount diventasse leader tra la concorrenza.

Cosa puoi trovare da Lidl in offerta?

Si avvicina il periodo natalizio e da Lidl è possibile acquistare numerosi prodotti ad un prezzo davvero contenuto. Qualità e convenienza sono i cavalli di battaglia del discount, nei vari punti vendita sono già esposti dolciumi della tradizione, ma anche strenne natalizie e alimenti di ogni genere, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Ecco i profumi che in pochi avevano notato

Girando in rete ci siamo imbattuti in un video di Tik Tok, non tutti sanno che da Lidl è possibile acquistare per soli 4,99 euro dei profumi di brand importantissimi sia per donna che per uomo.

Naturalmente non sono gli originali ma come ci mostra Meghan (l’autrice del video), sono delle fragranze equivalenti.

Conviene acquistare pensierini per Natale così economici?

Visto il caro prezzi la risposta non può che essere si. L’inflazione ormai arrivata alle stelle non da tregua agli italiani che si trovano ad affrontare spese davvero importanti. Non solo il caro energia ma anche il caro alimenti, nel calderone delle spese c’è davvero poco per i regali imminenti di Natale. Grazie a Lidl però la soluzione è a portata di portafoglio con soli 4,99 euro.

