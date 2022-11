Un ragazzo è stato trovato morto questa mattina a Spoleto (Perugia) sulla rampa dei garage della caserma della Guardia di Finanza.

Di Marco Spartà

25 novembre

Ragazzo trovato senza vita sulla rampa dei garage della caserma: indagini in corso

Questa mattina a Spoleto, in provincia di Perugia, il corpo senza vita di un ragazzo è stato trovato sulla rampa dei garage della caserma della Guardia di Finanza proprio dai militari delle fiamme gialle che stavano uscendo dall’edificio.

Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe un 30enne che era ospite della struttura per disabili sita proprio all’interno del palazzo, dove ha anche sede la caserma. Da una prima ipotesi, il giovane sarebbe precipitato da una delle finestre del centro per cause ancora in fase di verifica. Sul posto la Polizia e la Scientifica.

Spoleto, trovato morto sulle rampe dei garage della caserma: si tratterebbe di un 30enne

Terribile quanto accaduto intorno alle 7 di questa mattina, venerdì 25 novembre, a Spoleto, centro della provincia di Perugia, dove un ragazzo, di cui non è stata resa nota l’identità, è stato trovato morto.

Il corpo, secondo quanto riferiscono alcune fonti locali tra cui il sito Umbria24.it, giaceva sulla rampa dei garage della caserma della Guardia di Finanza in via Cerquiglia. A rinvenire il cadavere sarebbero stati proprio alcuni militari in servizio che stavano lasciando in auto l’edificio.

Accertamenti affidati alla Scientifica

Intervenuti sul posto il medico legale, che ha constatato il decesso, la Polizia di Stato di Spoleto e gli agenti della Scientifica. Quest’ultimi si sono occupati degli accertamenti per identificare il giovane e ricostruire la dinamica della tragedia. Da quanto emerso, riporta Umbria24.it, si tratterebbe di un 30enne che era ospite di un centro disabili sito proprio all’interno dell’edificio di via Cerquiglia. Il ragazzo potrebbe essere precipitato, per cause ancora da chiarire, da una finestra della struttura. Un volo di circa tre o quattro metri che non gli avrebbe lasciato scampo.

A confermare le prime ipotesi saranno le indagini

A stabilirlo con precisione saranno i successivi accertamenti sulla salma e le indagini, coordinate dal pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Michela Petrini.

