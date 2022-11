Un avvocato di 38 anni è rimasto vittima la scorsa notte di un terribile incidente in moto avvenuto ad una rotatoria di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza.

Di Marco Spartà

25 novembre

Incidente in moto all’altezza di una rotatoria: morto giovane avvocato

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese: un bilancio, quello che delle vittime sulle strade, che si aggrava di giorno in giorno. A perdere la vita un giovane avvocato di 38 anni che ha perso il controllo della propria moto ed è finito al suolo.

La tragedia è avvenuta la scorsa notte Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. Sul posto, all’altezza di una rotatoria, è arrivato lo staff medico del 118 che ha trasportato d’urgenza il giovane in ospedale, dove è morto poco dopo.

Cesano Maderno, incidente in moto: morto l’avvocato Massimiliano Summa, aveva 38 anni

Massimiliano Summa, avvocato 38enne residente a Cesano Maderno (Monza e Brianza), è morto la notte scorsa, tra giovedì 24 e venerdì 25 novembre, in un tragico incidente stradale.

Il ragazzo stava percorrendo via Garibaldi alla guida della sua moto, una Ducati rossa di grossa cilindrata. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, riporta la redazione di Monza Today, ha perso il controllo della due ruote all’altezza di una rotatoria ed è poi finito al suolo.

Inutile la corsa verso il nosocomio

Pochi minuti e sul luogo dell’accaduto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno prima provato a rianimare il 38enne e successivamente lo hanno trasportato d’urgenza presso l’ospedale San Gerardo di Monza. Purtroppo, la disperata corsa verso il nosocomio non è servita a nulla: poco dopo il ricovero Massimiliano è deceduto per i traumi riportati.

Incidente autonomo

Da quanto appurato dai carabinieri di Desio, che si sono occupati dei rilievi di legge, riporta Monza Today, si tratterebbe di un incidente autonomo che non avrebbe coinvolto altri veicoli in transito sulla strada. Per verificare la dinamica, il mezzo è stato sequestrato dai militari dell’Arma.

