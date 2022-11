Maltempo, frana trascina auto in mare: una tragedia, almeno 13 dispersi

Una vera tragedia, diverse auto sono finite in mare, un’emergenza che sta mettendo a dura prova Ischia, ed i paesi limitrofi.

Di Alessia Conte

26 Novembre 2022

Una situazione allarmante, ecco cosa sta succedendo

Casamicciola Terme, la cittadina ischitana è terrorizzata, una frana si è abbattuta sul paese ed ha trascinato in mare diverse auto, finora si contano almeno 13 dispersi ma il numero potrebbe salire vertiginosamente. Il commissario straordinario di Casamicciola Terme in concerto con i sindaci di Ischia Porto, Forio, Lacco Ameno e Procida, hanno emanato un’ordinanza collegiale per i cittadini, è severamente vietato uscire di casa per non ostacolare le operazioni di soccorso.

I sindaci commentano la tragedia

“Una tragedia, non mettetevi in movimento”, fa sapere ai suoi concittadini invitando gli stessi a mettersi al riparo nelle proprie abitazioni. Enzo Ferrandino ha commentato così l’allarmante disagio che sta vivendo la Campania a causa del maltempo, comunicando anche che le scuole resteranno chiuse fino a nuova comunicazione.

Anche il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, tramite social, ha ragguagliato la collettività tramite un messaggio: “Isolare 30 famiglie, crollati 10 edifici”.

Com’è la situazione in merito alle persone disperse

Le ricerche non si fermano ma sono ostacolate dalle raffiche di vento e dalla pioggia battente, le squadra di soccorso sono a lavoro per cercare di trovare quanti più dispersi possibile ma talvolta le operazioni sono complicate.

Le forze dell’ordine in concerto alla protezione civile si stanno muovendo all’unisono per evitare ulteriori danni e mettere in salvo chi è stato preso alla sprovvista dal mal tempo. Purtroppo si teme che il numero dei dispersi possa aumentare viste le avverse condizioni atmosferiche che non tendono a cessare.

Diverse persone sono bloccati negli hotel e le autorità hanno chiuso tutte le vie di comunicazione via mare.

I soccorsi raggiungono le isole

Nel frattempo da Napoli stanno partendo squadre di vigili del fuoco per raggiungere le isole, quasi tutti i paesi sono completamenti bloccati così come è stata vietata la circolazione stradale.