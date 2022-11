Sanremo 2023, tutti i papabili concorrenti: manca solo l’ufficialità

Sanremo 2023, spuntano i nomi dei papabili concorrenti della quarta edizione condotta da Amadeus: ormai manca solo l’ufficialità!

Che cosa sappiamo della quarta edizione del Festival di Sanremo condotta dall’irrinunciabile Amadeus? Per il momento, unicamente la data della messa in onda e i nomi dei co-conduttori che affiancheranno il padrone di casa della kermesse per antonomasia.

La 73esima edizione del Festival, che verrà trasmessa dal teatro Ariston nelle giornate di 7, 8, 9, 10 e 11 febbraio, vedrà la modella Chiara Ferragni e il cantante Gianni Morandi guidare la gara al fianco del marito di Giovanna Civitillo.

Ancora incerta la presenza di Fiorello, che potrebbe smentire i pronostici e tornare dietro le quinte del Festival in tutt’altra veste. E per quel che concerne i papabili concorrenti di questa 73esima edizione, alcuni nomi sarebbero ormai dati come “certi”. Scopriamo insieme chi potremmo trovare sul palco dell’Ariston nel febbraio 2023.

Sanremo 2023, tutti i papabili concorrenti della 73esima edizione: manca solo l’ufficialità

Continuano a trapelare notizie di ogni genere in merito al 73esimo Festival di Sanremo. Addirittura, nelle ultime ore si è diffusa la notizia del ritorno di Fiorello nella grande macchina di Sanremo, seppur in una veste diametralmente opposta rispetto a quella a cui ci eravamo abituati negli scorsi anni.

Lo showman, nello specifico, sarebbe pronto ad affiancare Amadeus nei panni di inviato direttamente dalle strade di Roma. Un ruolo in cui, conoscendo Fiorello, il comico non mancherà di eccellere dando il meglio di sé.

Quanto ai papabili concorrenti della 73esima edizione, i nomi in circolazione sembrerebbero ormai più che ufficiali. Si parla, infatti, di una lista che vedrebbe inclusi artisti del calibro di Madame, Marco Mengoni, Levante e i Boomdabash. Incerto ma estremamente probabile è invece il ritorno di voci come quelle di Francesco Renga, dei The Kolors e di Tananai, già protagonista indiscusso della passata edizione.

Per l’ufficialità, tuttavia, bisognerà attendere ancora una manciata di giorni. Senza ombra di dubbio, se questa dovesse essere la lista dei concorrenti di Sanremo 2023, c’è da aspettarsi una gara emozionantissima e all’insegna dei colpi di scena.