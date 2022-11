Ex Suor Cristina torna a Verissimo, queste le anticipazioni

Trepidante attesa per l’ex Suor Cristina che tornerà a parlare di se a Verissimo da Silvia Toffanin. Ecco cosa accadrà in puntata.

Di Alessia Conte

26 Novembre 2022

Una confessione inaspettata, Cristina Scuccia ha sconvolto tutti

E’ passata una settimana da quando Cristina Scuccia ha sconvolto l’Italia durante la puntata di Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Una confessione che ha lasciato il pubblico in studio e a casa senza parole, la giovane 34enne ha riferito di non essere più suora, una decisione davvero incredibile che ha creato non poche ipotesi e congetture.

Il motivo dell’addio alla vita ecclesiastica

Durante la scorsa puntata Cristina ha riferito di aver affrontato un cambiamento importante che si è manifestato subito dopo la vittoria di The Voice Italia. La donna è entrata a far parte dell’Ordine ecclesiastico delle Orsoline quando era appena maggiorenne, ha dedicato molto tempo alla realizzazione di opere pie ma ora aveva deciso di cambiare vita. Attualmente l’ex suora lavora in Spagna come cameriera, è pronta ad innamorarsi e a stravolgere la sua vita.

L’ordine delle Orsoline cos’ha detto in merito?

Cristina ha affrontato una settimana particolare dal momento che tutti erano ignari di questo suo piccolo segreto. Sul suo addio alla carriera ecclesiastica si è espressa anche la madre superiora dell’ordine, si è detta dispiaciuta di aver perso una sorella come Cristina Scuccia ma che ad ogni modo rispettava la sua decisione e le augurava ogni bene.

Quali sono le anticipazioni per domenica 27 novembre?

Domenica 20 novembre Cristina Scuccia ha scelto di confessare la sua nuova vita a Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin ha avuto l’esclusiva mostrando al grande pubblico a casa ed in studio, l’ex Suor Cristina in abiti “civili”. Vederla senza la tunica, senza i paramenti, truccati, con i tacchi ed i capelli acconciati è stato un colpo al cuore. Domani l’ex Suora sarà nuovamente ospite della compagna di Pier Silvio Berlusconi, in quest’occasione avrà modo di raccontare come ha trascorso i 7 giorni più esilaranti della sua vita.

In studio ci sarà anche Cristina D’Avena che festeggia 40 anni di carriera, la cantante allegrerà il pubblico con una performance mozzafiato, infine il pubblico applaudirà a Nek, Stash, Giulia Belmonte e Samantha De Grenet, ne vedremo delle belle.