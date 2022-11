Eleonora Sirabella, la prima vittima (accertata) ad Ischia: aveva 31 anni

A 24 ore dalla frana che ha travolto Casamicciola Terme e i paesi limitrofi si contano i danni, Eleonora Sirabella, 31 anni, è la prima vittima accertata.

Di Alessia Conte

27 Novembre 2022

La frana ha travolto casa, famiglie ed interi paesi

Nella giornata di ieri Casamicciola Terme, paese ischitano, ed altre frazioni limitrofe hanno lanciato l’s.o.s. A causa del maltempo, allerta meteo arancione, una frana ha completamente travolto la zona provocando diversi dispersi, morti e danni. Verso le 5 del mattino (nella giornata di ieri) detriti, fango ed acqua, hanno spazzato via intere case, edifici, auto, trascinando tutto verso il mare forza 11. Una scena a dir poco apocalittica.

Nell’immediato i sindaci hanno allertato i soccorsi emanando un’ordinanza collegiale ai cittadini dove si intimava di non uscire dalle proprie abitazioni per non intralciare la macchina operativa dei soccorsi.

La macchina dei soccorsi si è mobilitata all’istante

Vigili del fuoco, protezione civile, forze dell’ordine e volontari, provenienti anche da Napoli e zone limitrofe, si sono messi a lavoro per salvare il salvabile e scavare sotto le macerie di calcinacci e fango. Purtroppo i dispersi sono diversi così come i morti, le ricerche continuano senza sosta per non perdere neanche un minuto.

Eleonora Sirabella, prima vittima accertata: aveva 31 anni

La prima vittima accertata è Eleonora Sirabella, una giovane donna di 31 anni; il suo corpo è stato rinvenuto in piazza Maio, la primissima zona battuta dai soccorritori. Al momento del ritrovamento una cinquantina di uomini tra carabinieri, vigili del fuoco e volontari stavano perlustrando la zona così come la protezione civile. Il corpo di Eleonora è stato martoriato dalla furia del fango che l’ha trascinata in piazza, il riconoscimento è avvenuto all’ospedale di Ischia. Eleonora lavorava come commessa, era sposata con Salvatore Impagliazzo, anche lui disperso dopo la frana, la loro casa è stata trascinata via dal fango.

Com’è la situazione dopo 24 ore?

Continuano senza sosta le ricerche, attualmente il bilancio provvisorio è di 11 dispersi e 13 feriti in condizioni più o meno gravi. A Ischia, in 6 ore, sono caduti 126mm di acqua, un dato mai raggiunto negli ultimi 20 anni osservato dal Cnr.