Un uomo di 47 anni è morto in un terribile incidente stradale avvenuto ieri mattina sull’autostrada A20 vicino lo svincolo di Milazzo, in provincia di Messina.

Di Marco Spartà

27 novembre

Si schianta in auto contro il guardrail dell’autostrada: morto 47enne

Drammatico incidente ieri mattina sull’autostrada A20 nei pressi dello svincolo per Milazzo, in provincia di Messina. Un’auto, forse a causa del maltempo, ha sbandato improvvisamente schiantandosi contro il guardrail dell’autostrada.

Nell’impatto, il conducente, un uomo di 47 anni, è stato sbalzato dall’abitacolo ed è morto per le gravi lesioni riportate. Sul posto si sono precipitati i soccorsi, che non hanno potuto far nulla per l’automobilista, e le forze dell’ordine.

Milazzo, incidente sull’autostrada A20: morto il 47enne Calogero Giglio

È Calogero Giglio, 47enne residente a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), la vittima dell’incidente verificatosi ieri mattina, sabato 26 novembre, lungo l’autostrada A20 vicino lo svincolo di Milazzo.

L’uomo stava percorrendo il tratto autostradale alla guida della sua Lancia Y. Per cause ancora da chiarire, stando a quanto riporta Messina Today, la vettura avrebbe sbandato ed avrebbe terminato la propria corsa contro il guardrail. Un impatto violento che ha fatto sbalzare il conducente fuori dall’abitacolo.

Potrebbe aver influito il maltempo

Sul luogo del sinistro, in pochi minuti sono arrivati gli operatori sanitari del 118. Purtroppo, per il 47enne non c’è stato nulla da fare: all’equipe medica non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo.

Insieme ai soccorsi, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno condotto i rilievi per determinare la causa del sinistro. L’ipotesi più accreditata, riferiscono i colleghi della redazione di Messina Today, è quella che l’auto sia sbandata a causa dell’asfalto viscido per via della pioggia.

Nel 2008 aveva perso il fratello in un incidente

Sconvolta la comunità di Barcellona Pozzo di Gotto, dove il 47enne, che lavorava in un supermercato Sigma, era molto conosciuto. Un drammatico destino quello di Giglio, detto Lillo, che qualche anno fa, nel 2008, aveva perso il fratello 20enne in un incidente stradale in moto avvenuto sulla statale 113 a Terme Vigliatore.

Gli articoli più letti di oggi: