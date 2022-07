Cheryl e Quaran diventeranno genitori: lei ha sessant’anni

Cheryl e Quaran Mc Cain formano una delle coppie più bizzarre del mondo: trentasette anni di differenza e la voglia di diventare genitori

Si sono fatti conoscere su Tik Tok per la loro differenze d’età: Cheryl è una nonna di diciassette nipoti ed ha 61 anni, Quaran è un giovane ventiquattrenne.

I due sembrano amarsi e vivono insieme in Georgia negli Stati Uniti. Sui social condividono molti momenti delle loro giornate, dal tempo libero alla famiglia, al mare e in montagna. Hanno parlato anche di un loro grande desiderio: diventare genitori, come fare?

Cheryl e Quaran genitori, parla la donna

Su Tik Tok hanno pubblicato un video in cui spiegano che voglio diventare genitori. “Ha sempre voluto avere dei figli e io voglio essere la madre dei suoi bambini”, ha affermato Cheryl, rivelando anche che la famiglia non approva tale scelta.

La diretta interessata sa bene che non mancheranno difficoltà ma non vuole abbattersi e farà di tutto per diventare di nuovo mamma a 61 anni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Non rispondeva alle chiamate degli amici: uomo trovato morto nel suo appartamento

“Dovremo procurarci una mamma surrogato o scegliere di adottare un bambino. Stiamo analizzando le due possibilità – ha spiegato in un’intervista per The Mirror – La gente dice che sono egoista e troppo vecchia per diventare madre ora, ma non mi preoccupo di non essere qui per prendermi cura del bambino”. Cheryl ha diciassette nipoti con età compresa tra i ventinove e i quarant’anni.

Nell’attesa di scoprire cosa succederà, i due diventano sempre più famosi su Tik Tok dove vantano di più di ventimila follower. Il loro primo incontro è avvenuto nel 2012 quando Qaran lavorava in un ristorante di proprietà di uno dei figli di Cheryl. La coppia poi ha perso i contatti per un po’, soltanto più tardi ha iniziato a frequentarsi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Si accascia in spiaggia sotto gli occhi dei familiari: muore ragazzo di 17 anni

Secondo quanto rivelano, i due hanno anche una vita sessuale incredibile e un account su una piattaforma online dove pubblicano dei video esclusivi.