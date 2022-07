The Jackal, se ne va: “Una scelta professionale”. Poi le lacrime: “Non è un addio ma…” VIDEO

Il gruppo perde una sua componete storica, un addio sofferto dato nelle ultime ore ma che per lei al momento è solo un arrivederci.

Il gruppo dei The Jackal composto da Ciro, Fabio, Gianluca, Aurora, Francesco e Alfredo ha subito una brutta perdita che è stata annunciata all’improvviso poche ore fa sui social tramite un video strappalacrime che ha già ottenuto oltre 120mila like e migliaia di commenti da parte dei follower.

Se ne va una pedina vincente del gruppo, ovvero Claudia Napolitano, giovane attrice italiana che deve proprio il suo successo al gruppo che l’ha accolta a braccia aperte tre anni fa,

Ha iniziato la sua carriera nel mondo della danza per poi passare alla recitazione poco dopo, sua vera grande passione. L’abbiamo vista recitare ad esempio in “Che Dio ci aiuti 3” accanto a Elena Sofia Ricci, bellissima e dotata di una parlantina spigliata che subito l’ha fatta apprezzare dal mondo del web e dei social. Il motivo dell’addio ce lo ha detto proprio lei nell’ultimo post condiviso.

Claudia Napolitano lascia, addio sofferto ai The Jackal

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Napolitano (@_claudiaan)

La didascalia che accompagna il post Instagram inizia nel modo più straziante, mentre scorre un video di un minuto esatto che racconta i momenti migliori vissuti con la sua squadra.

“Ricordo la telefonata di Ciro, quella mattina di gennaio 2019, come fosse ieri: ‘Ciao sono Ciro Priello, the jackal, ti chiamo perché saremmo interessati a te e vorremmo proporti un provino’. Onestamente mi sembrava una barzelletta e invece stava succedendo, proprio a me. (…)”.

Tre anni in cui è stata in moltissimi teatri italiani, è andata a Sanremo, in tv e ha accresciuto enormemente la sua formazione professionale.

“Non è un addio. Come potrei dire addio alla mia famiglia? Una volta che si diventa sciacalli, lo si resta per sempre. Magari è solo un arrivederci. Vi voglio bene. C”. Claudia quindi se ne va per motivi lavorativi e proposte recenti che le sono giunte a cui non può dire di no.

Tra i commenti spicca anche quello di Fru che ironizza sull’addio della collega con un messaggio molto carino:

“Tre anni incredibili ma una cosa va detta: quel tiramisù alla fragola, io, non l’ho mai visto. Dovrai tornare per forza, mi spiace”. Mentre Aurora Leone si è sbizzarrita con un “Dopo il primo video con te sul ciclo abbiamo un appuntamento per farne uno sulla menopausa. Forza Clà e in bocca al lupo per tutto ❤️”. Il gruppo perde una sua pedina ma non un’amica che ci sarà sempre nonostante la lontananza.