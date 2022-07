Wanda Nara sola in auto, inquadra solo li: “cosi mi fai impazzire” si blocca Instagram – FOTO

Wanda Nara infiamma i social, tutti gli occhi sono puntati su die lei. Nessuno riesce a starle dietro, è una visione celestiale.

Bellissima, formosa e giovanissima, Wanda Nara 34 anni è diventata famosa per la sua love story con il giocatore Mauro Icardi, dopo poco oltre a diventare la sua compagna è diventata anche la sua procuratrice sportiva.

La vita di Wanda, soprattutto quella amorosa è stata un pò tormentata. Ha sposato nel 2008 Maxi Lopez, giocatore della Samporia, col il quale ha dato alla luce Valentino, Benedicto e Costantino. Dal secondo matrimonio contratto con Mauro Icardi nel 2014 ha dato alla luce Francesca e Isabella.

Lo scorso anno ha fatto molto scalpore il (presunto) tradimento di Icardi con la showgirl Eugenia La China Suarez, dopo un tira e molla ed un botta e risposta infuocato sui social e le riviste patinate, sembra che la serenità per Wanda sia ritornata come un tempo.

Wanda Nara, da sola in macchina lascia tutti senza parole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

Una visione celestiale, Wanda Nara manda i fan in tilt, da sola in macchina esplode la passione, non si era mai vista così. Con un’inquadratura a dir poco pazzesca da il suo saluto al mondo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “La più bella in assoluto”: Sara Croce, scollatura da infarto e sguardo penetrante. La visione lascia senza fiato – FOTO

La showgirl da il buongiorno a Milano e tra i fan esplode la passione. Bellissima come sempre si mostra stranamente vestita e riesce a sortire lo stesso interesse di quando si mostra in bikini mozzafiato. Wanda è in auto con il suo fisico perfetto, un pantalone ed una maglietta è questo l’outfit che ha scelto in questo afoso sabato pomeriggio.

I commenti non si tengono, tutti sono ispirati da così tanta bellezza: “Mi fai impazzire” scrive qualcuno, “Spero di incontrarti” risponde qualche altro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Suor Cristina, prima di “The Voice” com’era? Facciamo un passo indietro, la FOTO sconvolge. Che cambiamento!

Come sempre Wanda riesce ad attirare l’attenzione, lo fa con facilità ma d’altronde di cosa ci stupiamo, stiamo parlando della donna più desiderata su Instagram.