Kate Middleton lo ha fatto davvero. Ha indossato quello che nessuno si sarebbe mai immaginato ed i fan hanno reagito così

Kate Middleton da quando è diventata una delle first lady più in vista al mondo, ha attirato gli sguardi di tutti: sudditi, ammiratori e amanti del gossip. Bella ed elegante, ha sempre portato in alto la corona senza mai far sfigurare William e la Regina Elisabetta.

I suoi abiti sono sempre magnifici, colorati, di classe e mai fuori luogo e di questo la Regina ne è molto contenta. In molti forse non sanno che le regole della corona arrivano anche sul dress code, per gli eventi pubblici ma anche per i momenti della vita privata.

È essenziale che non vi sia troppa pelle esposta altrimenti Elisabetta potrebbe andare su tutte le furie e per la sua età, ben 96 anni, non è la cosa migliore. Kate che è sempre stata ligia agli obblighi, questa volta però è andata un po’ fuori dalle righe.

Il capo che ha indossato ha fatto impazzire i suoi fan ma anche innervosire la Regina. Vediamo nel dettaglio quello che è successo.

Kate Middleton ed il capo che ha fatto impazzire tutti

Kate Middleton ha forse esagerato questa volta per la Regina Elisabetta ma non per i suoi fan e ammiratori. La moglie di William, infatti, ha scelto un outfit fuori dal comune che ovviamente non è passato inosservato.

Un capo comunissimo per chi non fa parte della Royal Family ma d’eccezione per la moglie dell’erede al trono. Si tratta di un paio di bermuda in jeans. Non un grande e costoso marchio poi, ma un brand di quelli super accessibili che la moglie di William ha indossato per accompagnare i suoi figli al parco.

Insomma Kate ha voluto proprio esagerare ed in un attimo tutti sono impazziti. Tutti vogliono, infatti, i pantaloni in jeans di Zara scelti da lei. Nelle ultime ore stanno andando letteralmente a ruba e costano solo 20 euro!

La regina, però, non ha gradito affatto questa scelta “redarguendo” la giovane. Un episodio del genere era già successo quando Kate aveva optato per uno smalto rosso per le unghie dei piedi, scelta per nulla gradita dalla Regina madre.

Come lei anche Meghan in passato aveva indossato dei pantaloncini corti e di jeans, ma c’è da dire che dopo l’allontanamento dalla Royal Family lei non ha tutti gli obblighi ai quali deve assolvere, invece, Kate.