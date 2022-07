Giancarlo Magalli, dopo la decisione della Rai arriva la sua risposta plateale. Una cosa del genere non era mai successa

Per tutti è stato da sempre il vigile romano prestato alla televisione. Un volto con il quale sono cresciute intere generazioni, familiare a tutti, simbolo dei conduttori storici della Rai. Parliamo di Giancarlo Magalli, il presentatore de “I Fatti Vostri” per tantissime edizioni e di molte altre trasmissioni di successo.

Lo scorso anno quando si diffuse la notizia che Magalli non avrebbe più condotto la trasmissione di Rai 2 affidata a Salvo Sottile e Anna Falchi che sono stati riconfermati anche per la stagione 2022-23, il diretto interessato precisò che era stata una sua scelta e che proprio lui aveva chiesto di non rifare il programma perché stanco. “Io non sono preoccupato, sono contento. È stato fatto quello che volevo, sono felicissimo” aveva affermato nel giugno dello scorso anno.

Oggi però a distanza di un anno pare che il vigile abbia cambiato idea. Le sue parole sono davvero pungenti a seguito della decisine clamorosa della Rai.

Giancarlo Magalli vs Rai: parole al vetriolo

Giancarlo Magalli non le manda a dire e con una leggera ma pungente ironia dice chiaramente quello che pensa. La frecciatina è tutta per mamma Rai che dopo tanti anni ha decisamente preso una decisione forte.

Il conduttore è rimasto decisamente a bocca asciutta, eliminato del tutto dai palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva. Insomma dopo tanti anni di onorata carriera Magalli si è visto tagliare le gambe e così ha scritto sui social un bel messaggio per i vertici aziendali.

Sul suo profilo Facebook, ha pubblicato la frase: “La riconoscenza della Rai è leggendaria”. Poche parole per descrivere l’amarezza e la delusione di essere stato escluso dai palinsesti 2022/2023. Magalli ha corredato la frase da una faccina sorridente ma la frecciatina piccata è più che evidente.

Il suo nome nei palinsesti ufficializzati non c’è e dopo tanti anni fa davvero clamore non vederlo all’opera. Cosa mai sarà successo? L’esclusione è plateale e brucia anche molto per Giancarlo. E adesso che succede? Lo vedremo altrove?