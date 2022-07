Romina Power non resiste al suo fascino, pizzicata con lui. Clamoroso

Romina Power è finita al centro del mirino per la sua vita sentimentale. L’ex di Al Bano è stata pizzicata con lui: i fan sono nel delirio.

Affascinante a tal punto da non resistergli. Questo è quanto accaduto a Romina Power il cui cuore è tornato a battere, dopo tanti anni. L’indiscrezione ha scatenato i fan, in estati per la rivelazione relativa alla cantante, tra le più amate in Italia.

70 anni, di Los Angeles, è conosciuta in tutto il mondo non solo per le sue canzoni, ma anche per la sua lunga storia con Al Bano Carrisi: una coppia accomunata dalla passione per la musica che ha conquistato intere generazioni.

Un grande amore – da cui sono nati tre figli – destinato tuttavia a declinare tanto che i due si sono detti addio, pur rimanendo in buoni rapporti.

Ma in cuor loro molto fan da sempre sperano in un ritorno di fiamma tra i due per ora uniti da un rapporto di lavoro, visto che si esibiscono spesso insieme. Lui ricostruitosi una vita al fianco di Loredana Lecciso, Romina invece non ha mai incontrata un nuovo amore. Dopo anni questa volta a far battere il suo cuore non è stato l’ex ma un altro affascinante uomo.

Romina Power non resiste al fascino di quel 54enne

Dopo il grande amore vissuto con Al Bano, Romina ha chiuso con le relazioni. L’artista non ha mai più intrecciato storia, mentre l’ex si è ricostruito una vita con la Lecciso.

Di recente la cantante ha stupito tutti sembra invertendo la rotta: è apparsa al fianco di un uomo molto affascinate.

Abbronzato e brizzolato si tratta di Magnus Mac Farlane Barrowm, 54 anni, fondatore della Mary’s Meals (ente benefico volto a creare programmi di alimentazione per le comunità più povere la mondo).

I due sono apparsi complici sui social intenti a stringersi la mano e scambiarsi un sorriso d’intesa: la foto è stata condivisa sui canali social della cantante, mandando i fan nel delirio.