Esselunga apre al centro della città, con una GRANDE sorpresa per tutti i clienti

Esselunga aprirà proprio al centro città, finalmente quello che tutti stavano aspettando. Sarà un’occasione imperdibile soprattutto per la grande sorpresa.

L’azienda Esselunga S.p.A. nasce in Italia nella metà degli anni ’50 per volere dell’imprenditore Nelson Rockefeller in concerto con la International Basic Economy Corporation (IBEC) ed alcuni soci italiani. Nel tempo Esselunga è diventata leader nella grande distribuzione alimentare. Oggi controlla l’8,7% delle vendite in Italia con oltre 170 punti vendita presenti in: Lombardia – Veneto – Piemonte – Emilia-Romagna – Toscana – Liguria e Lazio.

Il rapporto qualità prezzo che l’azienda offre ogni giorno ai suoi clienti è notevole, il personale altamente qualificato è pronto a soddisfare ogni richieste ed ogni esigenza. In queste ore sta circolando una notizia davvero incredibile, finalmente aprirà un nuovo punto vendita, ecco dove.

Esselunga aprirà a Porta Nuova (Torino) ed ha 240 posti auto

Il punto vendita è stato inaugurato a Porta Nuova, è un locale grandissimo dal momento che presenta una superficie quadrata di 860 metri ed un parcheggio dalla capienza di 240 posti auto.

Il nuovo Esselunga è un vero trionfo. Il supermercato presenta una vastissima varietà di generi alimentari, il reparto frutta e verdura ha messo a disposizione oltre 200 prodotti anche bio.

Anche il reparto dei freschi è super fornito, latticini, pane, pasta, specialità gastronomiche tenteranno il palato dei clienti. Esselunga per questa nuova avventura ha messo a disposizione ben oltre 5.000 prodotti di ogni genere e provenienza.

Per velocizzare gli acquisti, dal momento che si aspetta una grande affluenza, sono state installate delle casse veloci self-payment e al self check-out e il “Presto Spesa”, disponibili anche mediate un’applicazione.

Il negozio è aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 21.00 mentre la domenica dalle 8.00 alle 20.00 con orario continuato, quello che ha lasciato tutti a bocca aperta è senza dubbio il parcheggio da 240 posti. Finalmente sarà possibile parcheggiare e fare la spesa in santa pace per tutto il tempo che si desidera.

Inutile dire che il punto vendita, inaugurato il 29 giugno, è già pieno di clienti desiderosi di assaggiare tantissime novità eno-gastronomiche.

