Suor Cristina, dopo “il matrimonio” spunta la FOTO con pancia scoperta e tutta truccata

Suor Cristina Scuccia è stata la talentuosa vincitrice di “The Voice of Italy” nel 2014. Vi ricordate di lei? Sul web circola una sua foto in cui è assolutamente irriconoscibile

Manca terribilmente Raffaella Carrà a un anno dalla sua scomparsa avvenuta il 5 luglio dell’anno scorso. Uno dei suoi ultimissimi impegni televisivi è stato quello di coach di “The voice of Italy”. Il video dell’audizione “al buio” del 2014 di Suor Cristina Scuccia è stato uno dei più visualizzati di quell’anno (oltre 110 milioni di click). Le espressioni esterefatte della diva nostrana suscitano ancora oggi grande ilarità.

Ma vi siete mai chiesti che fine abbia fatto la giovane sorella che suscitò tanta sorpresa nel pubblico italiano e non solo? Membro dell’ordine delle Suore orsoline della Sacra Famiglia, arrivò sul gradino più alto del podio nell’edizione del talent show che la vide protagonista, regalandole grande popolarità. Propose il brano “No One” di Alicia Keys per farsi conoscere. “Che energia che trasmette, surreale” – ha scritto qualcuno recentemente tra i commenti su YouTube. E ancora: “Mi ha fatto sorridere vederla cantare e sorprendere tutti i giudici”, “È inutile negarlo: anche se sono passati anni, ogni tanto ritorniamo tutti a riguardare questo momento”.

Suor Cristina: la foto incredibile prima di prendere i voti. Come appare senza velo

Suor Cristina aveva 26 anni del 2014 quando partecipò a “The Voice of Italy”. Già qualche tempo prima, nel 2009, aveva iniziato il cammino di postulato e ha preso i voti come novizia nel 2012, rinnovati dopo aver vinto il talent show musicale di Rai Due.

Attualmente è fuori dallo show business senza essersi mai allontanata del tutto. Nel 2019 ha partecipato come concorrente alla quattordicesima edizione di “Ballando con le stelle”, presentata da Milly Carlucci su Rai Uno. Nel 2020 l’abbiamo vista ospite di altre trasmissioni televisive come “Name That Tune – Indovina la canzone” e “Guess My Age – Indovina l’età”, entrambe in onda sul canale TV8.

Anche dal punto di vista musicale non è stata inerte. Ha pubblicato due album; il primo nel 2014 dal titolo “Sister Cristina”, il secondo nel 2018 dal titolo “Felice”.

Sappiamo che l’8 settembre 2019 ha preso i voti perpetui, il suo “matrimonio” con Dio. In attesa di rivederla sul piccolo schermo, circola sul web una foto impressionante della giovane suora.

Come appare? Microfono alla mano, il canto è sempre stato la sua grande passione, è in abiti del tutto inusuali rispetto a come siamo abituati a vederla. Micro top, pancia scoperta, grandi orecchini, capelli lunghi e caporosi e un bel trucco evidente. In pratica un’adolescente come molte altre con un futuro inaspettato e incredibile davanti a sè. E voi l’avreste riconosciuta?