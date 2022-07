Naike Rivelli, dal fisico perfetto, accetta la proposta in diretta video: il caldo è insopportabile ma lei ha trovato la giusta soluzione.

“Quanta meraviglia” in queste ultime ore per l’attrice e artista canora, Naike Rivelli. L’inconfondibile voce di “Défaillance” spiega ai suoi fan, accompagnandosi con un’azione mimica tipica del varietà, quale sia la giusta soluzione alle alte temperature del mese di luglio. In diretta da un verde rifugio lo spettacolo metterà presto in luce anche il suo “fisico pazzesco“.

L’interprete nella recente pellicola cinematografica diretta dal regista Mario Franchi nel 2017, “Dove non ho mai abitato“, ha debuttato, segnando il suo esordio con la settima arte, all’inizio degli anni ’80 e recitando al fianco della madre, Ornella Muti. In seguito poi al suo secondo ruolo per il cinema, stavolta su regia di Ettore Scola per “Il viaggio di Capitan Fracassa“, nel ’90, dieci anni più tardi inizia ad alternare la sua partecipazione in commedie e in thriller, dedicandosi al contempo alla musica incidendo album e singoli dal 2010 al 2014. Periodo che la vedrà anche in diverse trasmissioni televisive.

“Fa troppo caldo? Allora spogliati” Naike Rivelli , fisico pazzesco le atterra tutte – IL VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naike Rivelli (@naikerivelli)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Kate Middleton, tutti pazzi per il suo capo: costa solo 20 euro! È corsa per averlo

Antonio è andato via? Stavolta è Mario il destinatario della didascalia al post dell’attrice nativa di Monaco di Baviera. Il quale sembra già dapprima evocare, sulla base di uno storico spot della “Nestea”, l’indimenticabile ironia tipica stavolta degli anni 2000.

Perciò: “Mario fa caldo“, scrive Naike pubblicando il suo ultimo contenuto su Instagram. Nel video, l’attrice, con tanto di eleganti occhiali da sole, sottolinea il concetto arieggiando simpaticamente il suo décolleté.

La tenuta sportiva, indossata dall’attrice e capace di mettere in risalto il suo bellissimo fisico, ha presto attirato l’attenzione delle sue ammiratrici. “Fa troppo caldo?“, scriverà allora un utente: “allora spogliati!” Ma le intenzioni dell’attrice si riveleranno tutt’altre.

Pertanto, la voce roca dell’interprete, sposterà l’attenzione durante la standing ovation a lei dedicata a un altrettanto simpatico accessorio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Carolina di Monaco impazzisce di felicità: due piccoli in arrivo a casa Casiraghi

Con grande sorpresa difatti Naike estrae un ombrellino vintage per ripararsi dal sole. Un’idea forse ultimamente passata di moda, ma che risulta adesso di gran lunga originale.