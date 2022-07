Carolina di Monaco impazzisce di felicità: due piccoli in arrivo a casa Casiraghi

Carolina di Monaco. Grande attenzione dei media internazionali sulla casa reale monegasca a causa delle condizioni di salute della principessa Charlene. Interviene la cognata per un compito speciale

Le famiglie reali europee hanno sempre suscitato interesse generale, forse perché nell’immaginario collettivo hanno un’aurea fiabesca e la loro vita così lontana dai commoners conferisce mistero e curiosità.

Lo scorso mese sono stati i royal inglesi ad attrarre i riflettori con i festeggiamenti del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II. Tuttavia, anche la controparte monegasca non ha smesso di riempire le pagine dei quotidiani, soprattutto in merito alle condizioni di salute della principessa Charlene e i pettegolezzi sulla crisi matrimoniale con il principe Alberto II. Una novità potrebbe mettere tutto a tacere.

Carolina di Monaco: la sorella di Alberto sempre più presente a corte in un ruolo speciale

Non è stato affatto un periodo facile per Charlene Wittstock Grimaldi, classe 1978, che ha dovuto trascorrere tanto tempo lontana dalla sua casa e dall’affetto della sua famiglia. La reale monegasca è, infatti, rimasta bloccata nel suo stato natio, il Sudafrica, per circa dieci mesi a causa di gravi e debilitanti motivi di salute.

A quanto pare, è stata colpita da un’infezione ai seni nasali contratta durante un viaggio di beneficenza. Ha dovuto subire anche diversi interventi chirurgici in conseguenza dei quali non è stata in grado di alimentarsi con cibi solidi.

Al suo rientro in patria appariva emaciata e deperita. Fortunatamente sembra essere in ripresa ma la sua volontà di tenersi lontana dalla vita di corte ha fatto rimbalzare gossip sulla presunta crisi matrimoniale con il marito, Alberto II di Monaco. I due, tuttavia, hanno festeggiato lo scorso 1° Luglio undici anni di unione.

Nelle foto ufficiali sono apparsi innamorati e molto affettuosi mentre si scambiavano tenerezze reciproche. Alcuni pensano che sia solo una strategia per mettere a tacere voci poco gradite.

Grande importanza ha il ruolo della sorella maggiore di Alberto, la principessa Carolina di Monaco. Sembrerebbe che tra lei e Charlene non vi sia il più idillico dei rapporti. Nonostante questo, è tenuta in gran conto per la formazione dei suoi due figli, i gemelli Jacques e Gabriella.

In assenza della madre per i motivi di salute sopra citati, sarebbe stata proprio Carolina a prendersi cura di loro. Pare stia ancora accettando di buon grado questo ruolo di zia e tutrice quando i genitori non possono essere presenti per motivi istituzionali.