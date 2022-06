Il trend dell’estate 2022 è finalmente uscito allo scoperto. Chiara Ferragni lo indossa rivelandone il modico prezzo ai fan e dove poterlo reperire.

A quattro giorni dalla trasferta a Roma di Chiara Ferragni, un’ultima perla ha folgorato per la sua inverosimile accessibilità un’intera generazione di ammiratrici. Dopo il suo incontro dal vivo con i fan, questa volta letteralmente di tutte le età e già completamente innamorati della sua nuova collezione make-up, è il momento per la fashion blogger di volgere l’attenzione al trend del momento.

Le innovazioni alla moda per l’imprenditrice di fama internazionale sono molteplici e, come in molti sanno, all’ordine del giorno. Dagli accessori, ai bikini, alle trousse fino ai pezzi singoli in edizione limitata, come gli ombretti glitterati.

La scelta è vastissima e soprattutto costantemente aggiornata. Dopo l’evento mondano dedicato all’ultima parte delle sue invenzioni in ambito cosmesi e firmate dal suo brand, per la trentacinquenne nata sotto il segno del Toro è giunto il momento di inaugurare un capo d’abbigliamento nuovo di zecca. Ora in negozio a soli 12,95 euro.

Chiara Ferragni poco più di 10 euro per il capo del momento: migliaia i fan negli store

Il top basic in maglia cropped è stato realizzato e successivamente messo in commercio in questi ultimi giorni dalla rinomata catena di negozi spagnola, Zara. Sotto l’occhio dell’influencer nella settimana corrente per via, oltre che alle sue appetibili novità, anche della sua sponsorizzata campagna volta all’ecosostenibilità e indetta nel corso di questi anni.

Il crop top, proposto dall’imprenditrice pochi giorni fa con un bellissimo scatto su Instagram in mood pastello, è disponibile negli store di tutta Italia. E in ben cinque tonalità differenti.

Oltre al modello basic ed elegante in celeste, proposto dall’imprenditrice cremonese, è possibile acquistarlo sempre a righe orizzontali, ma stavolta bianche e rosa.

Per quel che riguarda, invece, i modelli in tinta unica resta disponibili rispettivamente un’ulteriore triplice scelta: bianco, fucsia o nero.

Se la scelta di Chiara è stata quella di abbinare il top dal collo rotondo e smanicato a un paio di jeans comodi e parzialmente strappati, lo stesso capo d’abbigliamento potrebbe essere accostato anche, fra tante proposte, anche ad una lunga gonna bianca o nera, a seconda ovviamente della tinta prescelta richiesta dagli acquirenti.