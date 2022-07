Casa fresca senza condizionatore: ci sono tanti modi per farlo senza sprecare e consumare corrente. Ecco come fare

L’Italia è nella morsa del caldo ormai da tantissimi giorni e la situazione non migliorerà, ancora, secondo le previsioni meteo. Un’estate caldissima come non si vedeva da tempo con una crisi idrica e siccità mai viste dagli anni Settanta ad oggi.

Ecco che si cerca rimedio al caldo in ogni modo, a casa come al lavoro. Il condizionatore è la risposta che darebbero tutti. Soluzione veloce certo ma non dimentichiamo che in questo periodo anche i prezzi delle bollette sono alle stelle e non tutti possono permettersi di tenere il condizionatore acceso tutto il giorno in casa.

E allora come fare? Ti sveliamo noi come avere la casa fresca senza condizionatore. Ecco alcuni trucchi da provare e di cui non potrai più fare a meno.

Casa fresca senza condizionatore: ecco come fare senza spreco

La casa sempre fresca e senza fare ricorso ai condizionatori è possibile. Basta affidarsi a dei piccoli accorgimenti e trucchi fai da te per evitare di consumare troppa corrente. Ora ti spieghiamo come fare:

Apri le finestre alla sera e durante tutta la notte in modo che la casa si rinfreschi in modo naturale. Per evitare che entrino insetti installa le zanzariere e al mattino richiudi tutte le finestre e le serrande così da non far entrare sole e caldo mantenendo la casa fresca;

Di notte tieni aperti anche armadi e armadietti: ti sembrerà strano ma anche questi angoli di casa accumulano caldo che poi si disperde negli ambienti;

Installa le lampadine a LED che non emettono calore e nello stesso tempo aiutano anche l'ambiente;

