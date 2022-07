Carrefour lancia una novità che fa gola a milioni di acquirenti: scopri il vantaggio che non avresti mai pensato di avere!

Dal 1973, la catena di supermercati di origine francese si è insediata in Italia, arrivando ad inaugurare oltre 1.450 punti vendita in cui lavorano circa 15.000 dipendenti. I clienti, fidelizzati ormai da molto tempo al marchio Carrefour, apprezzano la dedizione e il costante impegno con cui l’azienda riesce a soddisfare le loro esigenze, non rinunciando mai alla qualità dei prodotti.

Spulciando all’interno del sito ufficiale del marchio troverete moltissime offerte e novità che potrebbero rivoluzionare la vostra spesa quotidiana. C’è una promozione, tuttavia, che supera decisamente le altre in termini di convenienza e straordinarietà.

Pochissimi consumatori sono a conoscenza del vantaggio di cui potrebbero beneficiare entrando in un supermercato Carrefour. Di seguito analizzeremo punto per punto l’offerta messa a disposizione dal marchio: migliaia di clienti sono ancora sconcertati.

Carrefour, il vantaggio che non pensavi di avere: non lo conosce nessuno ma è pazzesco!

Se sei in possesso della Carta SpesAmica Payback potrai usufruire di una promozione a dir poco vantaggiosa per la tua spesa quotidiana, di cui la tua intera famiglia non mancherà di beneficiare. La catena attiva nella distribuzione alimentare, per tutti i clienti abituati ad effettuare i loro acquisti online, ha pensato ad una soluzione incredibile e super conveniente.

Si tratta, nello specifico, della possibilità di inserire 2 prodotti uguali all’interno del carrello, di cui il secondo verrebbe a costare solamente la metà. Lo sconto del 50% sul secondo pezzo è cumulabile fino ad un massimo di 10 pezzi per singolo prodotto, e ovviamente riguarda solamente le merci per le quali non è previsto uno sconto ulteriore.

Unico vincolo della promozione? I clienti sono obbligati ad effettuare la loro spesa attraverso il sito ufficiale della catena o attraverso l’app Carrefour, con possibilità di recarsi nel punto vendita più vicino per il ritiro, o di usufruire della consegna a domicilio.

Se anche voi siete rimasti a dir poco colpiti dalla promozione non vi resta che precipitarvi sul sito ufficiale dell’azienda per effettuare le vostre compere. È tuttavia necessario che vi affrettiate: la promozione, come l’annuncio chiarisce a caratteri cubitali, sarà valida soltanto fino al prossimo 14 luglio.