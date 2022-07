Romina Power, la dedica strappalacrime per Albano: uniti come tanti anni fa | FOTO

Romina Power, la dedica strappalacrime per l’ex marito Albano Carrisi: la coppia, dopo tantissimi anni, torna a far sognare il pubblico

Quando la coppia più famosa dell’epoca annunciò il divorzio dopo 29 anni di matrimonio, le speranze di migliaia di fan di infransero. In molti avevano creduto alla possibilità che Romina e Albano, a fronte della sparizione della figlia Ylenia, sarebbero riusciti a superare questa tremenda situazione solo rimanendo uniti.

Un sogno che in realtà non si è avverato, in quanto i due ex non solo si separarono in termini sentimentali, ma anche lavorativi. A partire da quella data, infatti, i cantanti portarono avanti due carriere distinte da solisti.

Solo in anni recenti, Albano e Romina sono tornati ad esibirsi fianco a fianco in occasioni speciali, durante le quali non hanno mancato di cantare i singoli che li hanno resi famosi. Questo calcare il palcoscenico insieme, parallelamente, è stato supportato da un riavvicinamento anche in termini umani: uno degli ultimi messaggi lanciati dalla Power ne è la prova lampante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

La scomparsa della primogenita Ylenia ha rappresentato un vero e proprio spartiacque nelle vite di Albano e Romina. I due, che divorziarono nel 1999 dopo ben 29 anni di matrimonio, sono tornati a mostrarsi l’uno al fianco dell’altra solo in tempi recenti.

Il fatto che, tra la cantante e l’ex marito, le divergenze siano state ormai abbondantemente superate è testimoniato dagli stessi scatti che Romina pubblica sui social. Alcune settimane fa, in occasione del compleanno di Carrisi, l’americana lo aveva omaggiato con parole dolcissime, apparse su Instagram.

“Tanti auguri Albano! Che questo giorno del tuo compleanno ti porti tanta felicità“: questo il messaggio che la Power aveva indirizzato al nativo di Cellino San Marco. Un augurio che, ovviamente, aveva travolto i cuori dei followers di gioia.

Gli scatti, risalenti a parecchi anni fa, ci mostrano Romina e Albano sorridenti e particolarmente affiatati. Senza ombra di dubbio, l’unione a cui i due ex diedero vita non ha eguali nella storia della musica e dello spettacolo italiano.