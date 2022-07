Letizia di Spagna ha occhi solo per lei. L’intesa magica tra le due ha catalizzato i riflettori: cosa sta succedendo.

Impeccabile in ogni occasione, Letizia di Spagna non smette di stupire con costanti colpi di scena. Dai suoi look unici, fonte d’ispirazione a livello globale, alle sue apparizioni è spesso protagonista delle pagine di gossip di tutto il mondo.

Prossima ai 50 anni (compiuti il 15 settembre) qualche settimana fa ha festeggiato i 18 anni di matrimonio con il Re Felipe.

I due sono legati da un grande amore da cui sono nate le figlie Leonor e Sofia ormai adolescenti: di recente si sono mostrate in pubblico intente ad assistere a uno spettacolo teatrale al fianco dei genitori apparendo bellissime e molto eleganti. Avendo come esempio la Ortiz d’altronde non poteva essere diverso.

Dopo l’uscita spensierata il Re e la Regina Consorte sono tornati alla loro agenda serrata che ha in programma un evento di portata internazionale: la riunione al vertice della Nato di Madrid.

Mentre i capi di Stato sono impegnati nell’importante incontro, Letizia si è occupata di intrattenere le loro mogli e i loro mariti. Durante questo compito è stata conquistata da lei: nessuno se lo aspettava.

Letizia di Spagna ha occhi solo per lei: cosa sta succedendo

Pur essendo molto diverse, una ha conquistato l’altra. Letizia di Spagna ha catalizzato i riflettori per l’intesa mostra al fianco di una persona conosciuta in tutto il mondo: si tratta della First Lady americana, Jill Biden.

Le due hanno condiviso un pomeriggio di relax per Madrid: dal pranzo a base di tapas alla visita delle opere di Picasso sono state pizzicate a parlare con grande intesa, lasciando tutti senza fiato. Fin da subito tra le due si è creato un travolgente feeling.

Nonostante tra loro ci siano più 20 anni di differenza, Jill a 71 anni e Letizia 49, condividono non solo ruoli molto importanti dal punto di vista istituzionale, ma anche quello di mogli e madri.