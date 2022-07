Fabrizio Frizzi, somiglianza sbalorditiva della figlia: la FOTO stupefacente

Dall’amore tra Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan è nata Stella. 9 anni, assomiglia molto al padre, mancato quattro anni fa a causa di un’emorragia celebrale.

Dolore incolmabile. Questi i sentimenti imperanti nel cuore della moglie di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan, e della figlia Stella a seguito del suo decesso avvenuto il 26 marzo 2018 per via di un’emorragia celebrale. Una morte improvvisa che ha spento l’amato conduttore televisivo e radiofonico, noto sulla scena dello spettacolo dagli anni Settanta.

Accanto ai suoi successi professionali si è costruito anche una splendida famiglia al fianco di Carlotta Mantovan. Nonostante la grande differenza di età, lui era più grande di 26 anni rispetto a lei, sono stati legati da un profondo amore.

Il loro primo incontro è avvenuto nell’ambito di “Miss Italia” nel 2001 (all’epoca lei 17 anni, lui 43): Frizzi conduttore, Carlotta seconda classificata da allora la loro vita è cambiata per sempre. Dopo alcuni anni è nata la loro figlia Stella, nel 2013, e l’anno successivo si sono uniti in matrimonio.

Un’amore da favola spezzato dalla tragica morte del conduttore che ha segnato per sempre la 36enne di Mestre e la loro figlia.

Ritrovata negli ultimi anni una sorta di normalità, la Mantovan condivide sui social scatti dalla sua quotidianità tra cavalli, sua grande passione, e passeggiate al mare o in mezzo alla natura. Al suo fianco non manca Stella: un recente scatto pubblicato su Instagram mostra la somiglianza tra la piccola e Frizzi.

Stella, la somiglianza con Frizzi: la caratteristica tramandata dal padre

Seguitissima sui Instagram, Carlotta Mantovan mostra le sue giornate scandite tra maneggi e location immerse nella natura.

Ritrovata una parvenza di serenità, secondo alcune indiscrezioni si sarebbe trasferita in Francia, luogo che ama molto. Intanto ha condiviso un nuovo scatto della figlia Stella, oggi 9 anni, mostrando un primo piano del suo sorriso: lo scatto è una dimostrazione di quanto la bambina assomigli al padre.

Conosciuto per il suo sorriso sempre onnipresente, come il suo papà anche Stella ha mostrato la stessa espressione piena di gioia per la vita.