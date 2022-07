L’irresistibile Laura Torrisi è ancora la protagonista di “Una moglie bellissima”: il suo ultimo modello di bikini regala una visione al cardiopalma.

Sono trascorsi diversi anni da quando l’attrice Laura Torrisi interpretò il ruolo di protagonista nella commedia romantica diretta da Leonardo Pieraccioni dal titolo “Una moglie bellissima”, eppure il suo carisma e la sua silhouette non sembrano aver risentito per nulla lo scorrere del tempo da quel lontano ma, per molti, indimenticabile 2007.

Di origini catanesi e classe 1979, l’attrice si è presto trasferita a Prato, in Toscana, dove è cresciuta. Il suo esordio sulle scene è databile alla fine degli anni ’90, quando partecipò al concorso di “Miss Italia“.

Se, nel corso del suo percorso nel mondo dello spettacolo, la Torrisi partecipò anche ad altre trasmissioni televisive nel ruolo di concorrente, come il “Grande Fratello” e “Amici Celebrities”, le performance che le hanno dovuto il successo sono al contempo identificabili in quelle avvenute sul grande schermo. Fra queste si possono nominare “Lucignolo”, del ’99, e più recentemente al fianco di Enrico Brignano nella commedia “Share el Sheikh – Un’estate indimenticabile“.

“Mi sta prendendo un infarto” Laura Torrisi versione “Una moglie bellissima” bikini mostruoso – FOTO

Ad oggi, l’attrice, è “sempre bellissima“. Il parere dei suoi fan giunge incontrastato di seguito al suo ultimo scatto pubblicato su Instagram in queste ore.

La nata sotto il segno del Sagittario, presente in riva al mare nella sua ottima forma, ha dichiarato in didascalia “nessuno mi pettina come il vento“.

Di risposta alcuni utenti invaderanno la sezione commenti con un gran numero di apprezzamenti, fino ad arrivare ad ammettere, forse per via delle alte temperature: “mi sta prendendo un infarto“.

Ma, al di là di tali considerazioni, il bikini sfoggiato per l’occasione dall’attrice, come lei stessa tiene a sottolineare in un tag, appartiene alla nuova preziosa collezione del brand, Made In Italy, dedito alla realizzazione di prodotto di lusso conosciuto sotto il nome di “Le Naty“.

E anche se, per il momento, non ci sia dato conoscere la località prescelta dall’attrice, si evince di come si tratti di un vero paradiso per i sensi. A tal proposito, con una piacevole allusione alla libertà dimostrata dalla stessa Torrisi, un ultimo utente farà la sua più avvincente considerazione. Ossia: “dovremmo vivere sempre, una vita con vista mare“.