Giulia Stabile dice addio, ecco chi prenderà il suo posto

Giulia Stabile. La popolare ballerina, vincitrice della ventesima edizione di “Amici di Maria De Filippi” potrebbe non tornare a “Tu sì que vales”. Scopriamo chi la sostituirà

Vi ricordate la vincitrice della ventesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”? La giovanissima Giulia Stabile, classe 2002, ha fatto la storia del famoso talent show, divenendo la prima ballerina a salire sul gradino più alto del podio dopo una sfilza di trionfatori della sezione canto.

Il programma le ha decisamente portato fortuna su più fronti. Nella scuola televisiva più famosa d’Italia ha trovato l’amore tra le braccia del collega Sangiovanni. Inoltre, in quanto pupilla della regina del piccolo schermo, Maria De Filippi, ha trovato ulteriore impego come nuovo volto di “Tu sì que vales”, trasmissione capitanata da conduzione di Belén Rodríguez, con la partecipazione di Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. Alla giuria la stessa De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli.

Giulia Stabile sempre più lontana da “Tu sì que vales”: chi prenderà il suo posto

Sono stati recentemente presentati i palinsesti per la futura stagione televisiva. Nei prossimi mesi, a quanto pare, ritroveremo sulle reti Mediaset il talent show “Tu sì que vales”.

Assisteremo, comunque, a una clamorosa novità. Potrebbe non tornare la frizzante Giulia Stabile. La ballerina preferirà cimentarsi in altri progetti, il primo dei quali sarà disponibile a breve. É entrata, infatti, per la prima volta in uno studio di doppiaggio dove ha prestato la sua voce per il film d’animazione “Il mostro dei mari”, per la regia di Chris Williams.

“É stata un’esperienza bellissima, anche se solo un piccolo assaggio. All’inizio non è stato semplice, mi sono sempre vergognata della mia ‘vocina’”, ha scritto sul suo profilo Instagram. L’opera potrà essere vista su Netflix dal prossimo 8 luglio.

Chi prenderà, dunque, il suo posto? Si tratterebbe di un altro personaggio della scuderia di “Amici di Maria De Filippi”, Alberto La Malfa. Il cantante classe 1999 ha partecipato alla 21esima edizione del talent show arrivando in finale. La sua simpatia dilagante ha conquistato il pubblico. É possibile che Queen Mary voglia scommettere su di lui.