Chiara Ferragni il capo anni 2000 per eccellenza: IL PREZZO DA SBALLO, CODE ALLE CASSE

Essere alla moda, seguendo il ritorno degli anni 2000, grazie ad un’esplosione di bellezza e risparmio. Il pantalone di Chiara Ferragni è ora accessibile a tutti.

Ad aggiungersi con più grande sorpresa al successo riscosso con il live di “LoveMi” in Piazza Duomo, e alla consecutiva diretta mattutina di Fedez, che ha mostrato appena sveglio un naturale spaccato della vita della “super family“, un ultimo completo di Chiara Ferragni ha poi catturato l’attenzione dei suoi fan in definitiva.

Oltre 20mila ad assistere al ritorno sulle scene del rapper milanese dopo aver affrontato con coraggio la non semplice operazione, ad inizio 2022, e al fianco del suo collega e amico di lunga data J-Ax. “L’amore era percepibile da ogni direzione”, avrebbero affermato alcuni dei presenti. Gli scatti dietro le quinte hanno poi confermato un affiatamento anche tra i membri della troupe organizzativa, quanto della stessa imprenditrice cremonese.

L’influencer ha infatti scelto di farsi accompagnare dalle sue meravigliose mascotte. Leo canta con lei e la piccola Vitto balla al fianco della mamma in un outfit in total pink che ha stregato le sue fan spingendo a conoscere di esso ogni dettaglio.

“Un’esplosione” Chiara Ferragni il pantalone anni 2000: da 650 a 35 euro

“Di chi è quel completo?” Al di là dei milioni di apprezzamenti ai momenti di condivisione dietro le quinte, la prima domanda rivolta all’imprenditrice trentacinquenne ha avuto come urgenza quella di scoprire chi avesse realizzato la sua mise en place.

I pantaloni cargo a gamba larga, indossati dalla sorridente Ferragni per l’occasione, comodi e ormai richiestissimi sono una vera “esplosione di carinezza“, in riferimento alle pose scelta da Chiara quanto alla texture militare proposta per l’evento.

Il capo si è dimostrato appartenere alla nuova collezione del fantasioso ma altamente esclusivo brand di Alessandra Rich. Pertanto, se i pantaloni (100% cotone) riportano il prezzo di ben 690 euro, il top rasenterà orientativamente la stessa cifra.

Ma, attenzione: per chi fosse interessato al capo senza dover per forza spendere una fortuna, potrà rivolgersi al brand di Subdued.

In questa prima settimana di luglio, oltre agli sconti che hanno permesso al capo di raggiungere i 34,50 euro, con un 50% di sconto rispetto al prezzo iniziale, i pantaloni cargo proposti dal brand sempre in total pink, si dimostrano un vero affare.