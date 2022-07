Shaila Gatta “è perfetta”, la danza in bikini fa sognare i fan. Poi la dedica più bella: “Per ogni donna…” – VIDEO

Non sono gli altri a doverci fare complimenti o critiche, siamo noi le uniche a farci stare bene. Questo il messaggio che la ballerina ha lanciato ieri sui social con una dedica speciale.

“Sei perfetta. Sei perfetta perché sai sbagliare bene. E non hai paura di buttarti, di spaccarti il muso. Non hai paura di rialzarti, di pulirti dal sangue. Guardarti in giro, rassicurare chi ti guarda. E fare con le spalle quel verso di chi si è fatta niente.

Sei perfetta non perché non fai errori. Ma perché ne fai tantissimi. Perché ci provi sempre e ci riprovi ancora e non molli mai. Testa dura, cuore morbido (…)”.

Queste sono solo due delle strofe del monologo che è stato scritto e recitato da Gio Evan e che Shaila Gatta ha voluto condividere ieri con tutte le donne della sua community Instagram che la seguono da sempre e tifano per lei.

Un invito a volersi bene nonostante tutto, “Per ogni donna che guarderà questo video ❤️” si legge infatti nella didascalia che la Velina ha pubblicato ieri sera sulla sua pagina Instagram e che ha già fatto il boom di like, quasi 32mila.

Shaila Gatta non ha rivali, bellezza autentica e forme divine

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 (@shaylinka)

Lei non è solo un fascio di nervi, muscoli d’acciaio e una forma fisica che possiedono poche rivali nel mondo dello showbiz nazionale. La Velina è anche un fuoco di vitalità e gioia di vivere, quella più autentica di tutte che travolge e avvolge chiunque le stia attorno.

Nel video pubblicato la vediamo in una serie di riprese di lei mentre balla, canta, si muove scoordinata felice di essere felice ed in pace con sé stessa.

Si muove in bikini di fronte la piscina della masseria pugliese dove si trovava in vacanza fino a pochi giorni fa, sorridente mentre mangia avidamente il cibo, osserva il tramonto e fa le smorfie alla fotocamera del cellulare che la riprende, scherza con i genitori.

Shaila racconta un’imperfezione che però è perfezione se vista da un’altra prospettiva. Un invito bellissimo che fa riflettere e svela tutto il suo amore per la vita e le donne che come lei sbagliano tutti i giorni ma sono fiere di essere tali.