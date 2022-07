“Una gioia per gli occhi” Miriam Leone ipnotica: sfodera i gioielli in primo piano – FOTO

È una visione ipnotica quella donata dalla bellissima Miriam Leone che immortala in primo piano i suoi gioielli di prim’ordine rivelando una “meravigliosa” sorpresa.

A meno di ventiquattr’ore di distanza dall’uscita del poster che raffigura la copertina del nuovo film dei Manetti Bros, dedicato in seconda battuta al personaggio dei fumetti creato dalle sorelle Giussani, Diabolik, Miriam Leone non può che dimostrarsi entusiasta. “Diabolik – Ginko all’attacco” è previsto per l’uscita in sala già il prossimo 17 novembre, nel frattempo è un’altra novità che attira l’attenzione dei suoi fan.

La bellissima attrice catanese ha visto, a partire da ieri, l’inserimento della premiata commedia romantica “Corro Da Te” sulla piattaforma di Now Tv. E continua, nel frattempo, a ricevere apprezzamenti in virtù delle sue molteplici interpretazioni, ormai divenute “un classico” instancabile proprio durante queste ultime settimane.

Ad esempio, si è aggiunta ai dettagli del suo nuovo hair-style “più sbarazzino“, la tanto documentata visione dei suoi telespettatori, attraverso le sue storie IG, del film vincitore ai “Nastri D’Argento” 2022 e realizzato al fianco dell’altrettanto amato collega Pierfrancesco Favino. Ma, attenzione, le sorprese non finiscono qui.

“Una gioia per gli occhi” Miriam Leone ipnotica: i gioielli in primo piano – FOTO

L’ultima novità è apparsa meno di un’ora fa, sempre su IG. Quando la nata sotto il segno dell’Ariete ha condiviso un meraviglioso tris di scatti per rivelare una notizia inattesa.

L’ex vincitrice di “Miss Italia” ha dunque ammesso di come per lei sia una “grande onore” essere divenuta “da oggi“, e non con poca enfasi, ambassador Bulgari in nome della penisola italiana. L’attrice sfoggia in primo piano “capolavori unici“, realizzati dalla gioielleria e dall’Alta Gioielleria firmata da #bulgarifamily.

“Eccellenza italiana nel mondo“, dunque, su altra eccellenza italiana.

“Innamorato perso” confesserà pertanto un fan dell’attrice, concentrando la sua attenzione non solo verso le preziosità delle nuova collezione di gioielli, ma anche sul suo sorriso. Dato che, quest’ultimo, si dimostra come: “un raggio di luce in un mondo dai colori opachi“.

“Dovrebbe essere per Bulgari un onore avere te come madrina“, concluderà infine un ultimo utente, accompagnando i ringraziamenti dell’attrice quanto il restante dei numerosi commenti ricevuti di seguito al suo ultimo sorprendente contenuto.