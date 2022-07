“Ballando ‘22-23”, tutto pronto per la nuova stagione: Milly si gioca la carta a sorpresa, novità in giuria

Il dancing show di Rai 1 sta scaldando in motori, tanto lavoro anche durante l’estate per organizzare tutto in vista dell’autunno. Le sorprese non mancano.

Dagospia sembra esserne certo e in queste ultime ore ci ha fornito importanti informazioni relative la prossima stagione del talent danzante di Rai 1 che dovrebbe ripartire ad ottobre.

“Ballando con le stelle” mai come nella prossima edizione dovrebbe subire dei grandi rimescolamenti interni sia per quanto riguarda i concorrenti designati che la giuria storica che stavolta potrebbe perdere uno suo membro illustre.

Milly Carlucci ha voluto fare la differenza e sta cercando di portare ai telespettatori solo il meglio per tenere alti gli indici di ascolto che fino ad ora sono sempre stati super impattanti per il programma.

Le prima voci vorrebbero che nel cast ci siano Gabriel Garko, Marta Flavi, Nancy Brilli, Iva Zanicchi ma anche la transgender Eva Robin’s, attrice e cantante 63enne molto amata sui social.

Ma le novità non si fermerebbero qui, un bello scossone ci sarà anche in giuria. In attesa di conoscere chi saranno gli altri concorrenti ingaggiati, vediamo chi sono le riconferme tra i giurati e chi invece è in bilico.

Milly Carlucci vuole ancora lei, addio alla giornalista? Arriva la conferma ufficiale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selvaggia Lucarelli (@selvaggialucarelli)

In giuria sono stati riconfermati i noti e storici Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni che da moltissimi anni sono alla guida serrata delle prove tecniche e di ballo portate in pista dai vari concorrenti.

Nelle scorse settime di temeva invece per Selvaggia Lucarelli che pareva dover lasciare il posto ad Arisa, che a detta di molti, avrebbe potuto dare freschezza e vitalità al programma. Nelle scorse ore però sui social la giornalista si è esposta pubblicamente e ha confermato di essere presente anche in questa imminente stagione televisiva, sempre più agguerrita che mai.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Mercedesz Henger e la macchia sul viso: “Un segno che non va più via”. Il motivo

Su Instagram si legge infatti, “Torno a Ballando con le stelle, è vero, ma solo per deliziarvi con una nuova sequela di look acqua e sapone! #ballandoconlestelle”.

Nela foto pistata la vediamo con trucco marcato e capelli cotonati, con uno smocky eyes che spesso la Lucarelli è solita sfoggiare in diretta tv. Migliaia i commenti dei fan che si congratulano con lei per la comunicazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Teresa Cilia, dopo il cancro all’utero operata d’urgenza al cuore: Salvatore non era con lei

“Evviva! Hai contribuito significativamente a rendere Ballando un programma dal forte impatto mediatico e capace di generare discussioni sui social e all’interno dei programmi del daytime di Rai 1”, “Bella trasmissione ma senza di te ci sarebbe meno verità 👏🏻”, “Menomale, stavo già soffrendo”.