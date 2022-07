Mercedesz Henger parlando con i suoi follower ha svelato da cosa dipende la macchia molto evidente che ha sul viso

È stata una dei grandi protagonisti dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”. Entrata in corso d’opera, Mercedesz Henger ha saputo conquistare il pubblico di Canale 5 ed è arrivata dritta in finale. La figlia di Eva, oggi nota influencer su Instagram, aveva già affrontato l’isola e quest’anno si è voluta rimettere in gioco.

Una scelta positiva che le ha permesso anche di riavvicinarsi a sua mamma Eva con la quale era in tensione da tempo. Complice anche l’infortunio avuto dall’ex star a luci rosse, le due super bionde si sono ricongiunte e chiarite mettendo i dissapori del passato da parte.

Dal suo ritorno in Italia è passato poco tempo ma Mercedesz ha dedicato molto tempo a parlare con i follower. Proprio a loro, che hanno notato tutto ma proprio tutto di lei, ha spiegato cos’è la macchia che ha sul viso.

Mercedesz Henger e la macchia in viso: la verità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Il pubblico affezionato de “L’Isola dei Famosi” l’ha notata fin da subito ma ad accorgersene sono stati anche i telespettatori più intermittenti. Ci riferiamo alla macchia sul viso di Mercedesz Henger. La naufraga senza trucco non ha potuto coprirla con il fondotinta e tutti se ne sono accorti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Mara Venier sul balcone ci va in mutande, il VIDEO

Si tratta della macchia che la giovane ha vicino all’occhio, decisamente incisiva. Ecco perché nel momento in cui lei è entrata in possesso del suo cellulare e ha ripreso il dialogo con i follower è stata una delle domande più gettonate che ha ricevuto.

Mercedesz a questo punto non ha potuto fare a meno di raccontare la verità e ha rivelato di soffrirebbe di vitiligine. Si tratta di una patologia cronica della pelle che caratteriszza l’area in questione per la mancanza di produzione di melanina che rende quella zona della cute molto ma molto più chiara e dunque evidente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Teresa Cilia, dopo il cancro all’utero operata d’urgenza al cuore: Salvatore non era con lei

“Non va più via, ormai ci sono abituata di solito la copro con il fondotinta”, ha detto la figlia di Eva che ormai ha imparato a convivere con questo piccolo difetto estetico. Non è la sola però a soffrire di questa patologia. Anche altre star del calibro di Kasia Smutniak hanno svelato di soffrirne fino al mitico Michael Jackson.