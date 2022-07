Luisa Ranieri lo ha ammesso senza peli sulla lingua: “non me ne preoccupo nonostante tutto”

Luisa Ranieri ha lasciato il pubblico senza fiato con una confessione inaspettata. Ha ammesso il suo punto di vista su una questione spinosa: rivelazione sorprendente.

Nata il 16 dicembre 1973, Luisa Ranieri è una delle attrici più amate in Italia. Nei suoi 48 anni ha raggiunto incredibili traguardi e costruito una carriera di grande successo nel mondo dello spettacolo.

Il suo esordio nel mondo della recitazione risale alla partecipazione della pellicola di Leonardo Pieraccioni “Il principe e il pirata”.

Nel tempo ha poi debuttato in innumerevoli fiction e lo scorso anno nell’ultimo film autobiografico di Sorrentino, “La mano di Dio”, nella veste di zia del registra. Oltre al successo sugli schermi, è seguitissima sul web in particolare su Instagram dove conta ben 400 mila follower.

Sposata con l’attore Luca Zingaretti, con cui ha dato alla luce le figlie Emma e Bianca, di recente ha stupito con una confessione in merito a una situazione molto dibattuta.

Luisa Ranieri: confessione clamorosa

Confessione inaspettata da parte di Luisa Ranieri. La nota attrice – prossima ai 49 anni – ha detto la sua su in merito a una tematica molto dibattuta a livello sociale: l’invecchiamento.

Un aspetto che accomuna tutti gli essere umani che lottano da sempre con questo processo, soprattutto in un ambiente come quello dello spettacolo dove attrice e attori fanno di tutto per sembra più giovani.

Ma Luisa va contro corrente: ha confessato come non tema assolutamente il passare del tempo, malgrado sia calata in una settore dove l’eterna giovinezza è l’ossessione di molti suoi colleghi che arrivano spesso a fare interventi chirurgici molto invasivi.

“Invecchiare? Non ci trovo niente di male, vuol dire che hai vissuto e non sei morta. Vivo i cambiamenti come tutte le donne, non me ne preoccupo nonostante il lavoro che faccio, non sono il mio core business, vivo alla giornata e assaporo la vita intensamente. Quando invecchierò farò i conti con l’età”, le parole condivide da Luisa con cui ha svelato il suo suo rapporto con la vecchia. Parole con cui ha dimostrato quanto il suo grande equilibrio interiori, facendo da esempio per più giovani.