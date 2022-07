Mara Venier sul balcone ci va in mutande, il VIDEO

Mara Venier in versione casalinga super sexy. Il video sul terrazzo con il mini dress fa il giro del web. Lei è la numero 1

Tempo fa aveva detto di volersi riposare, lasciare il lavoro e dedicarsi solo alla sua famiglia. Nella realtà poi non ce l’ha fatta a staccarsi dalla tv e da quello che ama profondamente, il suo pubblico. Nella prossima stagione televisiva Rai vedremo, infatti, ancora Mara Venier con il suo impegno domenicale con “Domenica In” ma non solo.

La Zia nazionale sarà anche in prima serata su Rai1 con un nuovo format: “Domenica In Show”. Si parte venerdì 16 settembre dagli Studi Fabrizio Frizzi con uno spettacolo pieno di artisti e amici di lunga data. Ora però è il momento delle vacanze e del riposo.

Sappiamo che Mara ama farsi vedere per quello che è. Una donna di grande calibro in tv ma anche una di noi nella vita di tutti i giorni. Ed ecco che sui social diventa virale il suo video in balcone. Ma cosa fa? E soprattutto come si è fatta vedere?

Mara Venier e la pulizia del balcone: il VIDEO virale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Mara Venier ha messo da parte gli impegni televisivi ma ancora per lei non è tempo di vacanza ed ecco che si dedica alle faccende domestiche. Nella Capitale come nel resto d’Italia, si muore dal caldo ma la celebre conduttrice non rinuncia a pulire e lavare il terrazzino di casa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Sei affascinante” Nunzia De Girolamo accavalla tutto e stai male.. la FOTO

Non è la prima volta che vediamo la Zia Mara in versione casalinga ma questa volta si è davvero superata. Ha scelto un mini dress e piedi nudi per ripulire il terrazzo di casa dallo sporco lasciato dai gabbiani. Scopa e gomma in mano per una pulizia a regola d’arte.

La Venier si è fatta vedere solo con una maxi maglia e nulla più. Mara si muove disinvolta e si bagna anche l’abito. Sotto? Solo il costume, a guardare bene si intravedono i laccetti del bikini al collo, lasciando scoperte tutte le gambe. In mutande? Mara fa parlare anche a 70 anni e prima che scoppi la polemica lei previene tutti e dà già la risposta.

“Caldooo🥵🥵🥵🥵🥵😂😂😂😂😂😂Non cominciate a dire che spreco l’acqua…le cagate dei gabbiani come le lavo???? lecco????)😱😱😱😱😱😱😱😱😂😂😂😂😂😂🦅🦅🦅🦅🦅🧹🧹🧹🧹🧹🧹🧹🧹🧹🧹🧹” ha scritto a corredo del post.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Sei leggenda”, Federica Panicucci intramontabile: fisico da statua, è pazzesca – FOTO

Come al solito la Zia non si smentisce. Attira gli occhi di tutti ed il suo video diventa virale in un attimo! Sono tutti pazzi di lei.