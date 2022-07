Teresa Cilia operata d’urgenza al cuore dopo il cancro all’utero: Salvatore Di Carlo non era con lei, ora sappiamo il motivo

Circa otto anni fa, la celebre Teresa Cilia trovava l’amore grazie al dating show di “Uomini e Donne”. L’ex tronista, che aveva già partecipato al format “Ragazzi e Ragazze”, si innamorò perdutamente del corteggiatore Salvatore Di Carlo, che nel giro di qualche anno divenne suo marito.

Con quest’ultimo, la Cilia non mancò di dar vita a siparietti a dir poco esilaranti. Il carattere forte di Teresa, d’altronde, è la risultante di una serie di esperienze che risalgono al suo passato, e che hanno inevitabilmente condizionato la vita dell’ex tronista.

La Cilia, poco prima di prendere parte a “Uomini e Donne”, venne infatti operata per via di un cancro all’utero che la mise seriamente in pericolo. Di recente, inoltre, Teresa si è dovuta sottoporre ad un’ulteriore operazione a causa di un problema al cuore. Proprio in quell’occasione, il marito Salvatore non era al suo fianco. Solo dopo parecchi mesi è emersa la sconvolgente verità a riguardo.

Teresa Cilia, dopo il cancro all’utero operata d’urgenza al cuore: Salvatore non era con lei

Nel passato di Teresa Cilia si nascondono una serie di dolori che l’ex tronista ha dovuto fronteggiare con coraggio. La siciliana, prima di prendere parte all’edizione 2014 di “Uomini e Donne”, aveva affrontato una terribile battaglia contro un cancro all’utero, uscendone vincitrice.

Trascorsi alcuni anni, la moglie di Salvatore Di Carlo si è dovuta sottoporre ad un’ulteriore operazione per risolvere una problematica congenita al cuore. Era la primavera del 2021, e per la Cilia la situazione era alquanto drammatica.

Suo marito, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, non poté accompagnarla in ospedale né visitarla successivamente all’intervento. La Cilia, in completa solitudine, affrontò l’ospedalizzazione con grande forza, senza mai perdersi d’animo.

Fortunatamente, anche l’operazione al cuore si rivelò un successo per la splendida ex tronista, che dopo alcuni giorni fu in grado di tornare a casa e riabbracciare il marito. La Cilia, dimostrando grande coraggio, lasciò letteralmente a bocca aperta milioni di fan.