Elisabetta Gregoraci con un nuovo video da paura su Instagram: la showgirl e conduttrice tutta scosciata è una bomba assurda.

Elisabetta Gregoraci è senza il minimo dubbio una delle showgirl e conduttrici più apprezzate della nostra televisione. La calabrese, in questi anni, ha preso parte a numerosi salotti televisivi e ha condotto programmi come ‘Made in sud’. Dal 2017 è il volto indiscusso di ‘Battiti Live‘, evento che si svolge in Puglia a cui partecipano numerosi cantanti italiani ed internazionali. L’evento è di grande portata e viene trasmesso da Mediaset.

La Gregoraci è amatissima anche dagli utenti dei social network: i suoi scatti meravigliosi diventano facilmente virali. La nativa di Soverato sa benissimo come mandare in estasi i suoi ammiratori e pubblica via via contenuti sempre più scottanti ed appariscenti. Nella giornata di oggi, la conduttrice ha pubblicato un video in cui mostra un cambio d’abito sublime.

Elisabetta Gregoraci tutta scosciata è una bomba sexy: il video fa il giro del web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta è super carica per questa nuovissima serata di musica: per ricordare a tutti l’appuntamento con ‘Battiti Live’, la nativa di Soverato ha pubblicato un bellissimo video in cui cambia repentinamente abito. Dopo una mezza sfilata con una camicetta verde spaziale, la showgirl copre la telecamera con le mani e un attimo dopo la ritroviamo con un vestitino di colore giallo da fantascienza.

Il mini abito è cortissimo e le sue gambe in primo piano fanno perdere la testa. La Gregoraci, tutta scosciata, è una meraviglia della natura. Come se tutto ciò non bastasse, il vestitino è dotato anche di trasparenze favolose: non a caso il suo reggiseno è in bella vista.

Elisabetta, in questo particolare periodo dell’anno, sta estasiando il suo pubblico con immagini stratosferiche in cui indossa bikini da sogno e mette in mostra il suo fisico da mozzafiato.