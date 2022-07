Mercedesz Henger, sotto l’ultima foto in bikini dell’ex naufraga succede il finimondo: scoppia la bufera per un motivo assurdo, i fan si ribellano…

È da poco tornata dalla sua avventura in Honduras, eppure nel giro di una settimana i suoi scatti hanno ripreso a far discutere proprio come in precedenza. Mercedesz Henger, d’altronde, vanta un carattere ed una personalità talmente esuberanti da non poter essere in alcun modo ignorati.

O la si ama o la si detesta: non esistono vie di mezzo quando si parla della figlia di Eva. L’ex naufraga, che si è vista soffiare la vittoria de “L’Isola dei Famosi” dall’amico Nicolas Vaporidis, è tornata in Italia con l’intento di scombussolare i cuori dei suoi milioni di followers.

È esattamente ciò che è accaduto sotto l’ultimo post che la Henger ha condiviso tramite Instagram. In bikini, la modella non ha mancato di valorizzare le proprie forme incantevoli, ma gli utenti non hanno potuto far a meno di notare ben altro. Le cose stanno davvero come lamentano i fan? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

Mercedesz Henger, sotto la FOTO in bikini succede il finimondo: “se non lo fa perché la seguiamo?”. È bufera!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Cecilia Rodriguez indossa proprio quello! Tutte stanno cercando di acquistarlo: “dove lo trovo?”. La FOTO

Il recente percorso a “L’Isola dei Famosi” ha contribuito ad aumentare vertiginosamente il suo seguito social, che attualmente annovera ben 812mila followers. Quest’ultimi, di fronte agli scatti postati dall’incantevole Mercedesz, non mancano di interagire con lei e di elogiarne la bellezza indiscussa.

Qualcuno, tuttavia, non ha mancato di esternare il proprio malcontento sotto l’ultimo scatto in bikini della Henger. La lamentela espressa dall’utente in questione riguarda proprio l’interazione tra la modella e il pubblico che la segue. Mercedesz, a detta di molti, non si mostra affatto interessata a rispondere ai suoi sostenitori.

“Se non risponde a nessuno, perché dobbiamo seguirla?” si lamenta un fan, che attende ormai da molto tempo di essere preso in considerazione dalla splendida ex naufraga.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Illusione Ottica da capogiro: se vedi il topo ha un QI elevatissimo

“Ogni tanto potrebbe rispondere!” ha chiosato l’utente, nel tentativo di sollevare una vera e propria polemica sotto il post. Tentativo non raccolto dagli altri ammiratori di Mercedesz, i quali, all’opposto, hanno preferito esaltarne il fascino mozzafiato.