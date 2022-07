Cosa succederà a Pio e Amedeo dopo il giro di boa? La risposta di Pier Silvio Berlusconi al gesto del duo comico ne delimita il futuro in tv.

Allontanatesi pressoché definitivamente dalla loro routine sui social network da ben dieci settimane, il duo di comici Pio e Amedeo sembrava già aver dimostrato al pubblico un momento di pausa dalla sfera pubblica, in vista forse di un programma per avrebbe sancito il loro nuovo debutto sul piccolo schermo. Un gesto inatteso poi, della coppia di comici, avrebbe infine generato una dichiarazione serrata di Pier Silvio Berlusconi.

Entrambi di marcate origini foggiane e classe 1983, Pio e Amedeo approdano in una radio locale da giovanissimi dimostrando la loro vena comica esuberante caratterizzata da uno slang pugliese e da un mix di battute demenziali. Dopo il breve approdo in Rai, per un immediato trasferimento in Mediaset nel 2012, la coppia esordisce in un feat con Gabry Ponte nella sfera musicale. Continuando poi anche in radio, sul grande schermo con la loro prima commedia, arrivano alla conduzione di “Emigratis” per affacciarsi più tardi, nei panni di ospiti, al “Festival di Sanremo” nel 2019. Infine il pubblico assiste, nel recente 2021, alla loro inizialmente prima, e al momento ultima, serata con lo show sul quinto canale di “Felicissima Sera“.

“Il passo più lungo della gamba” Pio e Amedeo scatenati: la reazione di Pier Silvio

I vertici delle rete avrebbero accolto in maniera non del tutto corale l’ultima ironica proposta del duo comico. E, a prendere le redini della situazione, si sarebbe dimostrato in primis il suo stesso Amministratore Delegato. Pier Silvio avrebbe infatti risposto con una ferma dichiarazione. La quale sarebbe riuscita a mettere presto in luce quale sia davvero il futuro televisivo dell’affiatata coppia.

Una serie di avvicinamenti e consecutivi allontanamenti di Pio e Amedeo, nei riguardi di alcuni personaggi di spicco della rete televisiva, avrebbero messo in crisi la loro popolarità, sostengono con preoccupazione alcuni utenti delle rete.

“Il passo più lungo della gamba“, dunque? Le recenti frecciatine del duo si sarebbero scagliate in primis sulla conduttrice Barbara D’Urso, “rivale”, secondo le loro preferenze, dell’amica di lunga data e nonché beniamina di numerosi palinsesti, Maria De Filippi.

In vista degli appuntamenti che intratterranno i telespettatori Mediaset per la prossima stagione autunnale, Pier Silvio avrebbe innanzitutto confermato la presenza della D’Urso con il suo salottino pomeridiano.

Su Pio e Amedeo, d’altronde e nonostante qualche piccolo ammonimento, l’imprenditore si sarebbe infine dimostrato anche in loro favore. Potrebbe dunque esserci la possibilità di assistere a un nuovo show in prima serata condotto dal duo. Nonostante la loro altalenante e al contempo irreprensibile condotta.