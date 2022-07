Cecilia Rodriguez indossa proprio quello! Tutte stanno cercando di acquistarlo: “dove lo trovo?”. La FOTO

Cecilia Rodriguez sfoggia un bikini che attira immediatamente le attenzioni delle sue ammiratrici: tutte stanno facendo carte false pur di acquistarlo!

La modella argentina, sorella di Belen Rodriguez, condivide con la showgirl più famosa la medesima passione per la moda. Proprio in virtù di ciò, il magnifico trio composto da Belen, Cecilia e Jeremias ha inaugurato da circa un anno la linea di abbigliamento “Hinnominate”, i cui capi vantano di tre modelli davvero d’eccezione: gli stessi fratelli Rodriguez.

Belen e Cecilia, in precedenza, si erano già tuffate a capofitto in un’impresa di questo tipo, sempre incentrata sul mondo della moda. Stiamo parlando del brand “Me-fui”, attraverso cui le modelle, come si legge all’interno del sito ufficiale, hanno voluto far trapelare tutto il loro “spirito argentino“, progettando costumi con l’intento di stupire migliaia di utenti.

Le fan di tutto il mondo, che imitano lo stile delle Rodriguez ormai da anni, prestano la massima attenzione alle tendenze lanciate dalle splendide sorelle. L’ultima delle tante si è imposta proprio attraverso la pagina Instagram ufficiale di Cecilia. Il costume pubblicizzato dalla fidanzata di Moser è meraviglioso e sta facendo gola a molte!

Cecilia Rodriguez indossa proprio quello! È il costume che tutte stanno cercando di acquistare: “dove lo trovo?”

L’ultima immagine postata da Cecilia Rodriguez attraverso l’account di Instagram è già diventata di tendenza. La sorella di Belen e Jeremias ha voluto mostrare alle sue fan uno dei costumi appartenenti alla linea “Me-fui”, fondata assieme alla compagna di Stefano De Martino.

Il due pezzi sui toni del marrone fa pendant con la carnagione e la chioma castana della più piccola delle Rodriguez, esaltandone i punti di forza del fisico e al contempo valorizzandone il profilo dei fianchi. Moltissime ammiratrici, rimaste a dir poco colpite dal bikini, non hanno mancato di inondare la bacheca di domande e apprezzamenti.

“Dove lo trovo?“, “Bellissima tu e il costume“, “molto particolare, ti sta benissimo” hanno osservato le followers di Cecilia, a dir poco rapite da lei. Non sembra esserci il minimo dubbio: il costume della linea “Me-fui” ha decisamente fatto furore.